Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Heiligabend kurz nach 10 Uhr schreibt Ines Baumgarten vom Verein Uckermark gegen Leukämie auf Facebook: "Wir hatten soeben unsere Bescherung. Ihr seid so wundervoll. Danke." Zuvor ging der Film "We are one" (Wir sind eins) im Internet online – ein Musikvideo einer Neuaufnahme von "We are the World" als Spendenaufruf für Krebskranke. 120 Schwedter singen im Chor und die Oderstädter spenden: in zwei Tagen mehr als 3000 Euro.

Es ist ein Gänsehauterlebnis für viele: Toni, Carsten, Katerine, Franziska oder Slawi singen Soli-Parts ein. Josi, Gerd, Robert oder Burglind kommen ins Monplaisir und stimmen im Chor ein.

Ausgedacht hat sich das alles Erzieher Carsten Liese vom EJF. "Eine spontane Idee abends auf dem Sofa. Ich dachte, es gibt so viele, die gern singen und die bereit sind, für eine gute Sache etwas zu tun", sagt er. Jorge Valente vom Foto- und Filmstudio Bodytalk war sofort begeistert und sagte zu, aus der spontanen Idee zum Flashmob gleich eine professionelle Spendenaktion zu machen. Sie finden 13 Solisten und viele Unterstützer wie Gerd Regler, der den Saal bereitstellt, Soft&Sound, WDU, DJ Hamster, Hausmeister Peter, XL Catering. Schüler der Welk-Schule Angermünde spenden Plätzchen, der Verein Uckermark gegen Leukämie besorgt Glühwein und Tee. Ergebnis der Benefiz-Aktion am 15. Dezember ist die Aufnahme jenes berühmten Songs von Michael Jackson und Lionel Richie, der 1985 in den USA Millionen Dollar für die Afrikahilfe brachte.

120 Sänger aus Schwedt sangen diesmal für jene, denen es durch ihre Krankheit generell und auch zu Weihnachten nicht so gut geht, und sendeten ihnen die Botschaft: "Wir sind eins, wir denken an Euch und zeigen, was im Leben wichtig ist!" Schon am Aufnahmetag landeten die ersten 280 Euro im Spendentopf des Vereins.

Viele Klicks und Kommentare

Heiligabend folgte dann die Premiere. Das Video von Martin Itzenplitz, komplett aus den Spenden aller Beteiligten finanziert, erscheint im Netz, der Spendenaufruf geht sofort viral. 12 000 Klicks, Hunderte Kommentare. "Gänsehautfeeling!" Am 26. Dezember sind es schon 170 Spender und über 3500 Euro. "Jeder Cent fließt in die Krebshilfe für betroffene Familien", verspricht Ines Baumgarten. Sie hofft sehr, dass das neue Projekt PatientenMobil auch dank dieser Hilfe so richtig durchstarten kann.

Spendenaktion: facebook/Uckermark gegen Leukämie; Spendenkonto: IBAN DE27 1705 2302 0130 0074 71