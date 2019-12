Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Bis zu anderthalb Stunden von Fürstenwalde quer durch Berlin pendelt Cindy Thiel seit ein paar Jahren – für eine Tour. In einer Arbeitswoche können so auch mal 15 Stunden Fahrtweg zusammenkommen – bei einer 35-Stunden-Woche ein ziemlicher Aufwand. "Aber das Geld stimmt", sagt die 28-Jährige. In die Hauptstadt zu ziehen wäre für sie keine Option, denn ihr Mann arbeitet als Kraftfahrer in Freienbrink. Ihren freien Tag nach den Feiertagen nutzt sie daher, um sich beim "Tag der Rückkehrer" der Region @see über freie Stellen zu informieren.

Nadine Gebauer, @see-Koordinatorin, zeigt ihr eine Stelle als Leiterin der Buchhaltung. So ganz traut sich Cindy Thiel diesen Job aber nicht zu. "Ich arbeite erst im fünften Jahr in dem Beruf", erklärt die junge Frau, die seit fast zehn Jahren in Fürstenwalde lebt, eigentlich aus Berlin stammt und mit ihren Eltern zwischenzeitig in Grünheide wohnte. Mit ihrem Umzug in die Spreestadt halbierte sie damals ihren sechsstündigen Fahrtweg. "Wenn möglich, möchte ich ihn weiter verkürzen", sagt sie.

Ein statt zwei Tage

Neben diesem führen Nadine Gebauer und ihre Kollegen am Freitag etwa 100 weitere Gespräche. Noch einmal genauso viele Menschen bleiben, ohne sich näher mit ihnen zu unterhalten, stehen und lesen sich die Stellenangebote durch. Bis 30. Dezember werden diese noch in der Fürstengalerie hängen. Vergangenes Jahr wurden doppelt so viele Gespräche geführt – die Rückkehreraktion fand damals, bei ihrer Premiere, allerdings am Donnerstag und Freitag statt. "Dieses Jahr ist es nur ein Tag, weil die Feiertage so gefallen sind", erklärt Nadine Gebauer.

In diesem Jahr seien mehr Pendler als Rückkehrer dabei. "Sie wollen ihre Lebensqualität zurück", sagt die @see-Koordinatorin. Um 4 Uhr aufstehen und um 17 Uhr zurückkehren, kaum mehr am Leben teilhaben, auf unzuverlässige Züge angewiesen sein – das wollten viele Pendler nicht mehr. Etwa ein Mann aus Hangelsberg, der seit dreieinhalb Jahren zur Arbeit nach Werneuchen pendelt. 50 Minuten bis eine Stunde braucht er dafür. Wenn er um 18 Uhr zu Hause ist, erzählt er, will er nur noch Abendbrot essen – Zeit, um am Haus zu bauen, bleibe da nur am Wochenende. Hätte er einen Job in der Nähe, würde er "mehr mit meiner Frau unternehmen und dem Hund mehr Auslauf geben", sagt er lachend.

Arbeit bei der Stadtverwaltung

Ramona Dörfer aus Fürstenwalde ist mit ihrem Job in den Samariteranstalten zufrieden. An den Aushängen bleibt sie trotzdem stehen, um nach einer neuen Stelle für ihre Tochter und deren Mann zu schauen. "Das ist sehr schön, wenn man hier mal gucken kann", findet sie. Vom A10-Center in Wildau kenne sie solche Aktionen. "Aber Fürstenwalde ist natürlich regionaler."

Sie macht ein paar Fotos mit dem Handy und schickt sie ihrer Tochter. "Versuchen kann man’s." Cindy Thiel verlässt mit einigen Stellenausschreibungen in der Hand und dem Tipp, im kommenden Jahr die Internetseite der Stadtverwaltung im Auge zu behalten – aufgrund von Umstrukturierungen wird es dort viele offene Stellen geben, so Nadine Gebauer – das Einkaufszentrum wieder. Die Kreditorenbuchhalterin glaubt, dass sie beim Gehalt einige Abstriche machen muss, wenn sie einen Job außerhalb Berlins annimmt. "Aber einen Kompromiss zu finden, wäre schön."