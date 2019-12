René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine viel und gern erzählte Sage rankt sich um den 64 Meter hohen Markgrafenberg im Rathenower Stadtforst. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass diese Sage sogar zur Science-Fiction-Story taugt.

2019 geht als Jubiläumsjahr in die kreisstädtischen Annalen ein. Vor 700 Jahren war Rathenow in Besitz seines Waldes gekommen. Die Übereignung vollzog der damalige Markgraf Waldemar im Juni 1319, zwei Monate später war er tot. Bis zur völligen Auslösung der einst so vielköpfigen Herrscherdynastie der Askanier sollte es nur noch ein Jahr dauern.

Die Sage vom Markgrafenberg berichtet aus definitiv besseren askanischen Zeiten. Rund drei Jahrzehnte vor ihrem Ende sollen sich 19 gleichzeitige Vertreter der Dynastie bei Rathenow getroffen haben. Ort des Treffens war der Hügel, der aus diesem Grund heute Markgrafenberg heißt. Sogar unter Historikern wird das sagenhafte Treffen nicht angezweifelt.

"Rathenow erlangte große Bedeutung als Aufenthaltsort der Askanier. Hier sei besonders auf die Zusammenkunft der 19 Markgrafen aus askanischem Haus auf dem Markgrafenberg bei Rathenow im Jahr 1290 hingewiesen." So steht es im Buch "Städtische Siedlungen im Mittelalter (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin)", erschienen 2013 bei de Gruyter. Autoren sind die Historiker Felix Escher und Wolfgang Ribbe.

Schon lange vor dieser Veröffentlichung hatte Adalbert Kuhn die Sage für die Nachwelt aufbereitet. Erwähnung findet der Markgrafenberg in "Märkische Sagen und Märchen nebst einem Anhange von Gebräuchen und Aberglauben", erschienen 1843. Kuhn verriet dem Leser, dass seine Informationsquelle ein Mann namens Christoph Entzelt war.

Im Reformationsjahr 1517 geboren war Entzelt zum Zeitgenossen der Reformation im Brandenburgischen geworden. Er hatte in Wittenberg Theologie studiert. In den 1550er Jahren war als Pfarrer in Rathenow tätig. In der Zeit dürfte er in Erfahrung gebracht haben, woher der Markgrafenberg seinen Namen hat. Denn Entzelt erwähnt den Zusammenhang mit den Landesherren in seiner "Altmärkischen Chronik", die er 1579 geschrieben hatte.

Die Zahl 19 taucht dabei mit auf. Da es zu keiner Zeit gleichzeitig 19 askanische Markgrafen gab, die sich bei Rathenow hätten treffen können, kann es sich schon damals eigentlich nur um eine Sage gehandelt haben. Allerdings sind die Askanier dafür bekannt geworden, dass tatsächlich mehrere Vertreter gleichzeitig Markgrafen waren. Das rührt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, als die Brüder Johann I. und Otto III. gemeinsam die Herrschaft in Brandenburg ausübten. Die nächste Generation wurde von Otto IV. dominiert, nähere männliche Verwandte wurden zu offiziellen Mitregenten. Doch ihre Anzahl reichte nie und nimmer an 19 heran. Schon jener Waldemar, der Rathenow das großartige Geschenk machte, galt bereits ab 1309 als Alleinherrscher. Er hatte lediglich noch einen weit jüngeren Cousin (Vetter), über den Waldemar ab 1318 die Vormundschaft ausübte. Dieses Kind, es war der letzte männliche Askanier, starb 1320 als etwa Zwölfjähriger.

Wer nun die Zahl 19 mit der märkischen Realität in Einklang bringen möchte, hat nur eine Chance. Man muss alle Askanier, vom ersten bis zum letzten brandenburgischen Markgrafen, zusammenaddieren. Inklusive aller zwischen 1150 und 1320 an der Macht beteiligten Brüder und Cousins sind das genau 19.

Mag sein, dass den Rathenowern des ausgehenden Mittelalters noch die Phantasie dafür fehlte. Doch im 21. Jahrhundert könnte das Treffen von 19 Markgrafen für eine Zusammenkunft all derer stehen, die gegenwärtig, in der Vergangenheit und zukünftig herrschten. Aus Überlieferung und Sage wird Stoff für eine Science-Fiction-Story.