Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Wer mit Freunden Silvester feiern will, der hat in der Region verschiedene Möglichkeiten. Bereits um 15.30 Uhr lädt der Militärhistorische Verein an die Küstriner Straße 29 in Letschin zum Böllern ein. Im Kulturhaus Seelow beginnt am Dienstag ab 20 Uhr die Silvesterparty. Mit dem Jahreswechsel geht der Kulturtempel in städtisches Eigentum über. Auch das wird kräftig gefeiert. Im Biergarten steht ein Foodtruck für die Verpflegung. Es gibt Begrüßungspfannkuchen und eine Bühnenshow mit Live-DJ. Karten sind im Kulturhaus (58 Euro) und in der Touristeninformation (45 Euro) erhältlich.

Auch der Event-Gasthof "Zum Heiratsmarkt" Reitwein lädt ein. Karten können im Gasthof oder unter Eventim im Internet erworben werden. "Jahreswechsel am See" heißt es zu Silvester ab 19 Uhr im Seecamp am Oderbruch in Alt Zeschdorf. Die Reservierung erfolgt über Tel. 033602 247. Das besondere musikalische Erlebnis gibt es zu Silvester um 23.15 Uhr in der Klosterkirche Altfriedland. Musizieren werden dort Musikliebhaber aus Altfriedland und Neutrebbin.

Der Heimatverein Genschmar lädt Neujahr wieder zur Wanderung ein. Die neunte Auflage startet wie gewohnt am Alten Konsum um 13.30 Uhr. Unter dem Motto "Gute Vorsätze beginnt auch am Langen Haus in Altfriedland eine Wanderung. Dafür ist bereits um 13 Uhr Treff am Langen Haus. Es geht dann rund um den Klostersee (Anmeldung unter Tel. 033476 603852).