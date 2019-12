Gerd Roth

Berlin (dpa) Die Verhandlungen von Bund, Berlin und Brandenburg mit den Hohenzollern über Rückgaben und Entschädigungen stecken fest. Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) spricht von einer gekippten Stimmung. Die Positionen liegen weit auseinander. Deshalb schwinden die Hoffnungen auf ein außergerichtliches Verfahren.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) kritisierte am Freitag die "grotesken" Begehren der Adelsfamilie. Er vermisse einen öffentlichen Aufschrei. Anhand der Gutachten könne sich jeder ein Bild machen, ob die Hohenzollern "tatsächlich im Widerstand zu den Nazis standen, oder ein Adelsgeschlecht waren, das über eine ganze Epoche die deutsche Geschichte massiv beeinflusst hat".

In Brandenburg prüfen Kulturministerin Manja Schüle und Finanzministerin Katrin Lange (beide SPD) noch die Position des Landes und damit den Umgang mit dem laufenden Prozess. Bislang wollte der Bund mit einer außergerichtlichen Einigung "das Risiko eines Klageverfahrens mit einem für die öffentliche Hand nachteiligen Ausgang vermeiden". Aus Sicht von Kulturstaatssekretärin Grütters sei in der Öffentlichkeit "aufgrund manch ungeschickter und provozierender Verhaltensweisen und Forderungen der Hohenzollern inzwischen bei vielen die Erwartung groß, dass die Ansprüche vor Gericht geklärt werden". Als Beispiel nannte sie "das Wohnrecht in einzelnen Häusern wie Schloss Cecilienhof zu beanspruchen".

Nach den Worten von Georg Friedrich Prinz von Preußen "handelt es sich bei den Besitztümern meines Hauses um reines Privatvermögen, das sich juristisch nicht von anderen familiären Privatvermögen unterscheidet". Gleichzeitig betont das Familienoberhaupt, die Kunstsammlung werde "zum Wohle der Allgemeinheit umfangreich ausgestellt". Die Adelsfamilie sehe sich auch zu Unrecht im Verdacht, gegen unliebsame Medien vorzugehen. Es gebe auch keinen juristischen Feldzug gegen Historiker.