Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Es war im vergangenen Jahr ein sowohl inhaltlich als auch künstlerisch viel beachtetes Theaterprojekt. Am 31. August fand in der Paretzer Scheune die Uraufführung des Romans "Sommer in Brandenburg" von Urs Faes unter der Regie von Boris von Poser statt. Es war ein Gemeinschaftsprojekt des freien Theaters theater.LAND mit der Stiftung Paretz. Neben professionellen wirkten auch Laienschauspieler aus Ketzin/Havel und der näheren Umgebung mit.

Während der Vorbereitung der Uraufführung entstand die Idee, das erfolgreiche Wirken der Laienschauspieler in einer noch zu gründenden Bürgerbühne fortzusetzen. "Wer Lust dazu hat, ist herzlich eingeladen, an der ersten Versammlung zur Gründung dieser Bürgerbühne teilzunehmen", teilt die Stiftung Paretz mit. Sie findet am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Stiftungslounge an der Cantina in der Ketziner Rathausstraße statt. Im ersten Jahr ist ein intensives Workshop-Programm mit Schauspielunterricht, Stimmbildungstraining und Regieentwicklung unter professioneller Anleitung geplant. Weitere Informationen gibt es unter 033233/799590 oder auf der Facebook-Seite Paretzer Bürgerbühne.