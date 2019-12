MOZ

Möbiskruge Im Beisein des Weihnachtsmannes beschenkten am 18. Dezember Bundespolizisten 33 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren, die der Verein Kinderhäuser Oder-Neiße in Einrichtungen in Groß Muckrow und Möbiskruge betreut. Unser Foto zeigt die Bescherung in einer Therapeutischen Wohngruppe für psychisch und chronisch erkranke Kinder und Jugendliche in Möbiskruge. Die Bundespolizei, die zum siebenten Mal ihre Weihnachtswunschbaum-Aktion durchführte, hatte zuvor die Kinder und Jugendlichen gebeten, kleine Anhänger mit ihren Wünschen zu basteln. Diese hingen dann ab dem 5. Dezember am Weihnachtswunschbaum in der Dienststelle. Jeder Bundespolizist pflückte sich einen Wunsch und erfüllte diesen.