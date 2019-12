Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Knapp zwei Jahre war Victor Milos Habicht ein Neuruppiner. Der gebürtige Berliner, genauer gesagt Berlin-Wilmersdorfer begann im April 2018 sein Medizin-Studium an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) Theodor Fontane. Nebenbei kickte der begnadete Techniker, der einst in der Berlinliga für den FC Internationale Berlin wirbelte, für den MSV Neuruppin II. Nun zieht es ihn nach dem vierten Semester studienbedingt – zumindest vorübergehend – weiter nach Brandenburg an der Havel. Im Gespräch mit Sportredakteurerklärt der heute 26-Jährige, warum er sich mit Studienbeginn gegen ein Pendeln und für einen Umzug nach Neuruppin entschied hat, warum ihn das besondere Konzept an der MHB gefällt, was er als junger Mensch/Student in Neuruppin vermisst und welche Unterschiede ihm zwischen dem Brandenburger und Berliner Fußball aufgefallen sind.

Herr Habicht, eine persönliche Frage vorweg. Sie werden Victor gerufen. Als Fußballer sind Sie aber unter dem Namen Milos Habicht registriert. Woher kommt der Name Milos eigentlich?

Victor Milos Habicht: (lacht) So ist das, wenn man zwei Vornamen hat. Auf meinem Spielerpass steht halt nur der Name Milos. Diesen Namen haben mir meine Eltern in Anlehnung an den tschechoslowakisch-US-amerikanischen Filmregisseur Milos Forman gegeben, dessen Filme fanden meine Eltern wohl gut beziehungsweise finden sie ja noch gut.

Sie haben im April 2018 Ihr Human-Medizin-Studium an der MHB aufgenommen und sind nach Neuruppin gezogen. War es für Sie rückblickend der richtige Schritt?

Habicht: Absolut. Es gab Überlegungen, ob ich pendele oder nach Neuruppin ziehe. Ich habe mich dann für den Umzug entschieden, um gedanklich mehr bei der Uni sein zu können und bewusst auch ein Teil Brandenburgs zu sein. Bislang macht es extrem viel Spaß. Ich finde das Konzept, das hier an der MHB verfolgt wird, sehr sinnvoll. Wir arbeiten in kleinen Gruppen bestimmte Fallbeispiele ab. Im Team ist es besser, als wenn man allein zu Hause am Schreibtisch sitzt. Es ist praxisorientiert. Ich würde die Entscheidung für das Studium und für Neuruppin noch einmal so treffen.

Das klingt durchweg positiv.

Ja. Bislang gefällt mir das Studium sehr. Alle Module waren bisher sehr interessant. Ob ich nachher auch die Richtung Landarzt einschlage, mal schauen. Ich habe den Schritt an die Uni in Neuruppin nicht bereut, es war die richtige Entscheidung.

Zu Ihrem Privatleben gehört auch das geliebte Hobby Fußball. Wie lief die Vereinssuche vor Ort ab?

Nach dem Uni-Start wollte ich erst einmal gar nichts machen und mich voll aufs Studium konzentrieren. Ein wenig Zeit blieb zum Jobben, ein wenig Geld dazuverdienen muss schon sein. Doch dann hat mir der Fußball doch extrem gefehlt, es ist halt meine große Leidenschaft. Ich habe gemerkt, es geht nicht ohne. Ich habe dann ein wenig recherchiert, bin auf den MSV gestoßen und mir hat es dort von Anfang an super gefallen.

Sie haben für den FC Internationale in der Berlin- und Landesliga gespielt, waren sogar kurzzeitig Kapitän. Mit dem MSV II kickten Sie nur auf Kreisebene. Hatten Sie nicht den Anreiz, höherklassiger zu spielen?

Gute Frage. Ich versuche das mal zu erklären. Ich habe ja zuerst nur mittrainiert bei der Zweiten des MSV, das war schon eine coole Sache, einfach ungezwungen mitmachen zu können. Und die Jungs können ja auch richtig gut kicken. Vom Alter her hat es auch gepasst, alles junge Burschen. Das ist eine eingeschworene Truppe, alle kennen sich. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Die Jungs haben sich für mich interessiert. Die Chemie hat gestimmt. Ich fand es auch gut, dass dort zum Beispiel Flüchtlinge aufgenommen wurden und ihnen eine Chance gegeben wurde. Getreu dem Motto "Fußball verbindet Kulturen" – ich mag das. Das Hauptaugenmerk lag jedoch weiter auf dem Studium, für höherklassigen Fußball muss man auch öfter trainieren. Das ging bei mir nicht. Es war alles prima so wie es war. Ich hatte den gewünschten Ausgleich zum Studium und als Fußballer den Spaßfaktor, den ich brauche.

Dazu kam das Stadion, ein Traum. Wirklich. Der Rasen auf dem Hauptplatz ist für mich championsleague-like. Ich bin total beeindruckt. Dass wir dort als Zweite die Heimspiele austragen durften, einfach toll. Ich habe viele nette Menschen kennen gelernt, und auch viele Fußballplätze. Da wäre ich ja nie im Leben hingekommen, wenn ich nicht wieder aktiver Fußballer geworden wäre.

Klingt so, als ob Studium, Job und Hobby in Neuruppin miteinander vereinbar sind?

Ich denke, dass ist in Neuruppin alles prima miteinander vereinbar. Ich habe es ja selbst erlebt und erleben dürfen.

Sind Ihnen als Fußballer Unterschiede zwischen Berlin und Brandenburg aufgefallen?

In Brandenburg herrscht mehr Disziplin (lacht). Auch sind die Kicker pünktlicher. Und es geht physischer zu. In Berlin sind in den Mannschaften doch mehr Solisten unterwegs, die für sich selbst glänzen wollen. In Brandenburg steht mehr der Teamcharakter im Mittelpunkt, nach dem Motto "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen". Was mir auch auffiel, es geht ruhiger zu auf den Plätzen. Es wird wenig gesprochen. Da geht es in Berliner verbal ganz anders zu, da gibt es mehr Kommunikation, damit meine ich aber nicht nur Trash-talk (lacht).

Kennen Sie Kommilitonen, die ebenso nebenbei die Ruppiner Sportler-Bühne betreten haben?

Ich weiß nur von Greta Uhlenbrock, die beim SV Union Handball spielt. Es gibt bei uns auch einen Tai-Boxer, und viele Tennisspieler, die aber nur so für sich spielen, nicht im Verein. Wir haben an der Uni mehrere AG’s, Badminton, Tanzen und so weiter. Aber eine Kooperation mit einem oder mehreren Vereinen wäre meines Erachtens schon sinnvoll. Da muss man die Studenten besser abholen.

Hat Ihnen die Stadt Neuruppin gefallen? Was fehlt den Studenten?

An sich ist Neuruppin eine sehr schöne Stadt. Das Kultur-Angebot ist sicher ausbaufähig, vor allem fehlt es an Clubs und Bars. Gerade eine Kneipe, in der Studenten und Neuruppiner aufeinandertreffen, sich kennen lernen können, so etwas fehlt.

Wie geht es jetzt weiter für den Studenten und auch für den Fußballer Victor Milos Habicht?

Jetzt setze ich das Studium erst einmal in Brandenburg an der Havel fort. Nach eineinhalb Jahren folgt dann der dezentrale Teil des Studiums, vielleicht verschlägt es mich dann wieder nach Neuruppin. Das würde mich riesig freuen, denn es war einfach eine tolle Zeit hier. Anlaufpunkt wären die Ruppiner Kliniken. Die Studenten werden im Land Brandenburg verteilt. Der Fußballer Habicht wird sich wohl in Brandenburg einen neuen Verein suchen, mal schauen, ob ich da wieder etwas Passendes finde.