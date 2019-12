MOZ

Märkische Heide (MOZ) Die CEP Central European Petroleum GmbH wird den Bohrplatz Märkische Heide zurückbauen, "da das erforderliche Entwicklungspotential an diesem Standort nicht gegeben ist", teilt das Unternehmen mit. Dazu wurde die in den vergangenen Wochen die bereits zum Teil verfüllte Bohrung "Märkischen Heide 1/2015" weiter verfüllt und dauerhaft gesichert. Vereinfacht gesagt wurde die Bohrung mit einem Zementstopfen geschlossen. Die Verfüllungsarbeiten erfolgten tagsüber im Ein-Schicht-Betrieb, auch am Wochenende.

Nachdem die Arbeiten auf dem Bohrplatz bei Krugau beendet waren, wurde die für die Bohrlochverfüllung benötigte Aufwältigungsanlage zum Bohrplatz nach Guhlen gebracht und dort für die Feiertage abgestellt. "Wir haben zugesichert, nicht an Weihnachten oder Silvester zu arbeiten. Deshalb richten wir die Aufwältigungsanlage am Bohrplatz Guhlen erst im neuen Jahr auf, um dann die Bohrung Guhlen 1b bis zu tage zu verfüllen", so Stephan Grafen, Leiter Unternehmenskommunikation und Umfeldmanagement der CEP.

Die Verfüllung der Bohrung Guhlen 1b ist schon länger geplant, da aus dieser oder aus der ursprünglichen Stammbohrung Guhlen 1 technisch keine weiteren Ablenkungsbohrungen mehr niedergebracht werden können. Die Ergebnisse der Testarbeiten an der Bohrung Guhlen 1b vom Mai 2019 liegen dem Unternehmen teilweise vor. CEP hat erklärt, diese in den kommenden Monaten auszuwerten und zu beurteilen. Danach wird das Untenehmen über seine weiteren Pläne in dem Gebiet entscheiden. CEP sucht in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg nach Fördermöglichkeiten für Erdöl und Erdgas.