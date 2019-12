Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel In der Commerzbank bricht im Marktbereich Brandenburg/Rathenow/Bad Belzig nicht nur ein neues Jahr ein – eher schon ein neues Zeitalter. Denn die langjährige Leiterin Cornelia Tilp geht mit dem Jahreswechsel in den Ruhestand. "40 Jahre Bank stehen hier", ließ sie – auf sich zeigend – ihre Mannschaft wissen, die sich kurz vor Tilps letztem Arbeitstag in der schmucken Bank-Filiale am Neustädtischen Markt versammelt hatte. Dazu langjährige Kunden. Manches Wiedersehen sorgte für Rührung und jedes für Freude. Ebenfalls dabei: Weggefährten, die weite Wege in Kauf nahmen, da sie Führungsfunktionen bei der Commerzbank in anderen Bundesländern übernommen haben. Cornelia Tilp zog es nicht weit weg. Aus Heimatliebe, und weil es sich anbot. 1961 in Rathenow geboren, hatte sie sich 1979 für die Finanzwelt entschieden und bei der heimischen Mittelbrandenburgischen Sparkasse angefangen. 1991 wechselte sie zur Dresdner Bank und hatte am 1. Oktober ihren ersten Arbeitstag in Berlin. "Damals wurden die ersten Kontoauszugsdrucker aufgestellt und haben uns und die Kundschaft staunen lassen. Überlegt mal, was wir heute alles technisch machen können", wandte sich Tilp an ihre KollegInnen. Als 2009 die Dresdner Bank AG mit der Commerzbank AG fusionierte, war die Rathenowerin beruflich der Heimat längst wieder näher gekommen. 2002 war sie Filialleiterin in Rathenow geworden, hatte 2007 Brandenburg dazubekommen und im Zuge eines erneuten Strukturwandels bei der Commerzbank zum Berufsschluss auch noch Bad Belzig, denn seit dem 01. November 2019 bilden Brandenburg an der Havel, Rathenow und Bad Belzig in der Commerzbank-Welt einen Marktbereich. Tilps Nachfolge tritt mit Anja Rogosch eine junge Finanzexpertin an, die gerade ein Jahr auf der Welt war, als Cornelia Tilp von der Sparkasse zur Bank gewechselt war. Rogosch ist 29 Jahre jung, gebürtige Potsdamerin und so sympathisch wie ehrgeizig. In ihrer achtjährige Commerzbank-Laufbahn hat sie sich von Berlin startend viele Bank-Blickwinkel erschließen können. "Eine Leitungsfunktion war mein Ziel. Ich hatte frühzeitig vor, eine Filiale zu übernehmen." Sie bekommt Cornelia Tilps Marktbereich, der rund 21.000 Kunden umfasst. Tilp gesteht, nur kurz mit ihrem Mann darüber nachgedacht zu haben, als ihr die Bank anbot, nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand gehen zu können. Auch, weil unlängst eine gleichalte Freundin verstorben war, mit der sie lange Pläne für den Ruhestand geschmiedet hatte. "Wir nutzen die Chance. Solange wir können, wollen wir die Welt kennenlernen. Und wir haben eine wunderbare Enkeltochter. Ich freue mich auf viel Zeit mir ihr", verriet Tilp ihrem Team, das sie in guten Händen wisse. Wie auch ihre treuen KundInnen, "Ihre neuen Ansprechpartner sind wenigstens genauso gut wie Connie Tilp. Es sind tolle Kolleginnen und Kollegen. Es war echt eine tolle Zeit. Danke dafür!" Anja Rogosch schloss an, "danke, Connie, für deinen Ehrgeiz, dein Vertrauen und deine fröhliche, offene Art." Sie versprach: "Ein Leitmotiv bleibt – Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle. Wir geben weiterhin unser Bestes!"