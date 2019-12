Neuer Standort: In der Wilhelmstraße hat die Stadtbibliothek Ende Oktober neue Räumlichkeiten bezogen. © Foto: Nadja Voigt

Jüngste Veranstaltung: Die Stadt Wriezen blickt – wie hier der Stollenanschnitt auf dem Weihnachtsmarkt – 2019 auf viele Veranstaltungen zurück. Vom Deichtag, Weltkindertag, Koyenuma-Beachvolleyball Masters, Motocross, bis hin zu den Festen in den Ortsteilen, dem Konzert des Heeresmusikkorps Neubrandenburg oder dem Sommerausklang sowie den Jazztagen, so der Bürgermeister. © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Das Jahr 2019 war ein sehr spannendes Jahr und stellte in den unterschiedlichsten Bereichen Herausforderungen an die Stadt und die Menschen, die darin arbeiten und leben. Über eben diese und einen Ausblick für 2020 sprachmit dem Stadtoberhaupt Karsten Ilm (CDU).

Herr Ilm, vor welchen Herausforderungen stand die Stadt in diesem Jahr und wie wurden sie gemeistert?

Da wären einerseits die Wahlen im Mai und im September, für deren reibungslose Durchführung ich mich an dieser Stelle bei allen Wahlhelfern und Mitarbeitern in der Stadt und im Landkreis bedanken möchte. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist der Klimawandel, dessen Auswirkungen wir bereits ganz konkret in unserer Region zu spüren bekommen. Die anhaltende Trockenheit hat zu einer starken Zunahme von Flächenbränden geführt. Deutlich wurde dies auch durch die, leider immer häufiger entstehenden, Großschadensereignisse in Brandenburg, bei denen unsere Kameradinnen und Kameraden unterstützten. Ihnen, ihren Angehörigen und nicht zuletzt ihren Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter für diese Einsätze freistellen, gilt mein Dank.

Welche Rolle spielt das neu zusammengesetzte Stadtparlament und wie läuft die bisherige Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht?

Die Wahlen hatten selbstverständlich auch personelle Veränderungen in unserem Stadtparlament zur Folge. Wie in vielen Bereichen ist es wichtig, dass eine gute Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen und Wegen das Potenzial entfalten, gute Ergebnisse zu erzielen. Von unseren 18 Abgeordneten sind genau die Hälfte erstmalig in dieser verantwortungsvollen Funktion. Seit der konstituierenden Sitzung wurden bereits rund 50 Beschlussvorlagen durch das neue Parlament und die Fachausschüsse behandelt und größtenteils auch beschlossen.

Für mich ist es wichtig, dass wir über die Themen, die es zu behandeln gilt, konstruktiv diskutieren. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Perspektiven und daraus entstehen dann auch Diskussionen, die für den Meinungsbildungsprozess auch wichtig sind. Am Ende steht dann eine Entscheidung, die von einer Mehrheit der Abgeordneten getragen wird. Um dieses Grundprinzip der Demokratie zu gewährleisten ist ein enger Kontakt der Bürger mit den Abgeordneten erforderlich. Ich habe das Gefühl, dass es uns gelungen ist, erfolgreich an die Arbeit des vorherigen Parlamentes anzuschließen und freue mich auch auf die politische Arbeit in 2020.

Welche Ziele haben Sie sich als Bürgermeister gesetzt – und bereits schon umgesetzt?

Als wichtige Meilensteine in 2019 stand natürlich der Ausbau unseres Bildungsstandortes auf der Agenda. Hier lassen sich neben vielen kleinen Dingen, die neue Schülerküche der Salvador-Allende Grund- und Oberschule, der Erhalt des Standortes der Produktionsschule MOL in Wriezen, sowie die Erweiterung der Raumkapazitäten der Johanniterschulen durch die Containererrichtung benennen. Auch die Eröffnung unserer Bibliothek im Herzen der Stadt würde ich hier als positives Zeichen hervorheben wollen. Ich denke auch, dass es gelungen ist, viele interessante Veranstaltungen in unserer Stadt zu initiieren bzw. zu unterstützen. Ich freue mich über die vielen Akteure, die mit viel Fantasie und Einsatz ihren Beitrag zu einem lebendigen Wriezen beisteuern.

Setzen Sie auf Kooperation?

Wichtig für uns ist auch die gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkommunen und dem Landkreis. An dieser Stelle freue ich mich über die gute Zusammenarbeit und die daraus bereits entstandenen Projekte, wie z.B. der Plusbus, als Schnellverbindung nach Strausberg, der Oderbus, der sich noch in einer Pilotphase befindet, oder gar die gemeinsame Willenserklärung zur Reaktivierung der Wriezener Bahn, die sicher zu einer der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre zählt.

Was hat die Stadt 2020 vor?

Ich gehe davon aus, dass wir endlich mit dem Ausbau unseres Stadions fortfahren können. Die Voraussetzungen seitens der Stadt sind seit langem vorbereitet und ich erwarte vom Land den Fördermittelbescheid, um die Maßnahme endlich weiterzuführen. Die frohe Botschaft, dass seitens der Investitionsbank des Landes Brandenburg die Mittel für den Radweg zwischen Rathsdorf und Altranft aufgestockt wurden, lassen mich hoffen, dass wir auch hier vorankommen. Für unsere Feuerwehr wurden die Fördermittelanträge für zwei Fahrzeuge gestellt. Zwar ist mir bewusst, dass der Zuwendungsbescheid und die landesweite Beschaffung hier noch viel Zeit beanspruchen. Jedoch werte ich das positive Votum des Landkreises zu unserem Konzept als ein positives Zeichen.