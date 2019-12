Vielfältige Angebote in der Region

Der CVJM ist bereits seit 1990 in der Region aktiv. Das Jugendhaus in Seelow konnte 1999 eröffnet werden. Der Blaue Bus, das mobile Jugendzentrum, rollt seit 2002 durch das Oderbruch. Haltepunkte sind Neutrebbin (Mo 13.45 bis 18 Uhr vor der Oberschule), Altreetz (Di 14.30 bis 19 Uhr vor der Grundschule), Letschin (Mi 15 bis 19 Uhr am Marktplatz), Haselberg (Do 15 bis 21 Uhr am Gemeindehaus) und Altwriezen (Fr 15 bis 20 Uhr am Gemeindehaus). Am Steuer sitzen übrigens ehrenamtliche Fahrer, die sich über Verstärkung freuen würden. In Wriezen gibt es seit 2006 ein weiteres Jugendhaus. Das Familienzentrum "Das Nest" in Seelow besteht seit 2013. Hinzu kommen die Schulsozialarbeit an vier Einrichtungen und andere Angebote, darunter die meist schnell ausgebuchten Feriencamps. Weitere Informationen sind im Internet unter www.cvjm-oderbruch.de zu finden.⇥azi