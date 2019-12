Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Obwohl das Verfahren für das neue Baugebiet zwischen Landsberger Straße, Hasenweg und Feld noch ganz am Anfang steht, hat es schon für einige Aufregung gesorgt. So hatte sich in der Einwohnerfragestunde ein Bewohner aus der Nachbarschaft zu Wort gemeldet und insbesondere die ersten Ansätze zur Verkehrserschließung kritisiert.

Auf dem knapp 14 Hektar großen Gelände sind gegenwärtig etwa 220 Wohneinheiten vorgesehen, ein Großteil auf der Fläche der einstigen Gärtnerei, die seit vielen Jahren leer steht, verfällt und sich durch Vandalismus, illegale Müllablagerungen und Brände in verwahrlostem Zustand befindet. Diese "städtebaulichen Missstände" sollen durch die Entwicklung eines neuen Siedlungsteils beseitigt werden, heißt es. Und die Verwaltung beruft sich darauf, dass es seit mehreren Jahren Bemühungen in diese Richtung gab, zuletzt mit Eigentümern, Nachbarn und interessierten Bürgern sowie den Gremien der Kommunalpolitik ein Konzept entwickelt wurde.

Das sieht insbesondere vor, dass die angedachten 220 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern entstehen, die zur Landsberger Straße hin höher sein und dichter stehen können als zum Feld. Dort ist von einer "ortsbildtypischen Siedlungskante" die Rede. Hinter dem Hasenweg ist zudem die Errichtung einer Pflege- und Seniorenwohnanlage geplant. Für Einfamilienhäuser sei an anderen Stellen in der Gemeinde noch ausreichend Potenzial vorhanden, heißt es.

Die Nachbarn zeigten sich indes verwundert darüber, dass laut den ersten Vorschlägen eine zentrale Anbindung des neuen Gebiets über den schmalen Hasenweg erfolgen soll. Vielmehr wurde eine direkte Verbindung in Richtung Petershagen gefordert, zum Beispiel durch die Pohrtsche Siedlung. Ebenso kommt bei ihnen nicht gut an, dass das dreigeschossige Seniorenheim nach den Vorentwürfen recht nah an der schon vorhandenen Bebauung entstehen soll. Ein Bewohner aus dem Hasenweg wollte es eher in der Mitte der neuen Siedlung platziert haben. Zudem bezweifelte er, dass die Wasserversorgung für die neuen Einwohner ausreichend dimensioniert ist. Schon jetzt gebe es in dem Gebiet bisweilen wenig Wasserdruck, berichtete er.

Carmen Schiene, Bau-Fachbereichsleiterin im Doppeldorf, verwies darauf, dass das Verfahren mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erst am Anfang steht und solche Fragen in den nächsten Monaten geklärt würden. Unter anderem werde ein Verkehrsgutachten erstellt, das auch Aufschluss über die zu erwartenden Ströme geben und Lösungen vorschlagen werde. Sie machte bereits darauf aufmerksam, dass im ersten Quartal kommenden Jahres die frühzeitige Beteiligung von Behörden und Bürgern erfolgt und in dem Rahmen sämtliche Hinweise vorgebracht werden können.

Vorab hatte es bereits eine Abstimmung mit einigen Behörden gegeben. Die gemeinsame Landesplanung von Berlin und Brandenburg und die regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, der Landesbetrieb Straßenwesen, das Landratsamt in Seelow sowie der Wasserverband Strausberg-Erkner hätten "grundsätzlich keine Einwände" zu dem Planverfahren vorgetragen, wurde mitgeteilt.

Änderungsantrag der SPD

In der Diskussion hatte Ronny Kelm für die SPD zunächst einen Änderungsantrag eingebracht, in dem neben bereits in der Vorlage der Verwaltung genannten Zielen vier weitere insbesondere zur Verkehrserschließung und zu einer Pufferzone an der Siedlungskante aufgeführt waren. Damit würde weiteren Untersuchungen vorgegriffen und detailliert etwas vorgegeben, was vorab nicht besprochen war, hielt Carmen Schiene entgegen. Auch diese Wünsche könnten im Verfahren eingebracht werden, versicherte sie. Wenn diese Aussage im Protokoll festgehalten werde, verzichte man auf den Änderungsantrag, gab sich Kelm zufrieden.