Welf Grombacher

Berlin Wie eine dunkle Vorahnung mutet es an, wenn Christa Wolf neben ihren Neujahrsgrüßen für das Jahr 1989 in ihrem Brief an Sarah Kirsch vermerkt: "Merkwürdige Dinge gehen vor, aber das sagen wir schon seit Jahrzehnten … mögen die merkwürdigen sich nicht in unheilvolle Dinge verkehren …" Sie kann, als sie das schreibt, nicht ahnen, dass die Mauer fallen wird. Genauso wenig, dass der politische Umbruch das Ende einer fast 30-jährigen Freundschaft mit sich bringen wird. Seit 1962 führen Sarah Kirsch und die sechs Jahre ältere Christa Wolf einen regen Briefwechsel. So sehr sie sich unterscheiden, fühlen sie sich doch verbunden. 1992 aber kehrt Stille ein. Zu groß sind die Enttäuschungen.

Der von der 1971 geborenen Germanistin Sabine Wolf (mit Christa Wolf weder verwandt noch verschwägert) vorbildlich edierte und kommentierte Briefwechsel gibt jetzt einen exzellenten Einblick in das Verhältnis der Schrift-stellerinnen und zeigt sie fern des politischen Geschehens ganz privat. Mit Geburtstaggrüßen für Christa Wolfs Ehemann Gerhard setzt die Korrespondenz im Oktober 1962 ein. Im Auftrag des Schriftstellerverbandes des Bezirkes Halle (Saale) betreut er die Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren, der Sarah Kirsch und ihr Mann Rainer angehören. Während die ersten, noch von Gerhard verfassten Briefe, vor allem Ratschläge und Aufmunterungen enthalten und Sarahs Gedichte thematisieren, meldet sich bald auch Christa Wolf zu Wort.

Bald wird der Ton herzlich

Ein wenig oberlehrerhaft mahnt sie Sarah dazu, "völlig eindeutig" zu schreiben, damit "keine Zweifel" aufkommen. Hat deren Gedicht "Quergestreiftes" doch zu Kontroversen geführt, auf die Sarah, der eine allzu individualistische Auffassung vorgeworfen wurde, in einer in der Zeitung "Freiheit" veröffentlichten "Selbstkritik" ihren Fehler eingestehen musste ("Für unser Volk, für unsere Gesellschaft zu schreiben, ist für mich selbstverständliches Bemühen."). Bald aber wird der Ton herzlicher, die Themen intimer. "Liebe Wölfe" adressiert Sarah ihre Briefe, während die Wolfs mit "Liebe Cherries" oder "Liebe Sahara" antworten. Auf dem VI. Parteitag der SED 1963, schreibt Christa Wolf, habe sie ein paar Pfund abgenommen. "Das geht mir immer so, wenn ich mich sehr aufrege."

Sind es in den ersten Jahren vor allem die Männergeschichten von Sarah, die sich 1968 von Rainer trennt ("Seid nicht sauer auf mich, das ist die Emanzipation"), so finden die beiden Frauen bald einen Ton, in dem sie über Familie, Garten und gemeinsame Bekannte kommunizieren. Konflikte gibt es dabei kaum. Die heiklen Themen werden weitgehend ausgespart. Enkelin Jana fresse, "dass die Fetzen fliegen", und lache, "dass die ganze Komik einer DDR-Komödie dagegen hilflos" verblasse, schreibt Christa Wolf. Und ein anderes Mal, Jana habe die beste Arbeit in der Matheprüfung geschrieben … "das soll ein Teil von meinem Fleisch und Blut sein?". Während Sarah Kirsch berichtet, dass Sohn Moritz "freiwillig Russisch nach Schallplatten und Langenscheidts Büchern" lerne. "Ich hab wohl zu viel übersetzt, als ich schwanger war."

Auch nachdem Sarah Kirsch infolge der Biermann-Affäre ihren Ausreiseantrag stellt und in die BRD übersiedelt, verfolgt sie das Geschehen im "Ländchen" aufmerksam weiter. Sie lacht über Stefan Heyms Memoiren ("Nachruf"): "Ein wahrer Held tritt uns entgegen. Alles Dichtung und Wahrheit, was ich miterlebt habe, stimmt jedenfalls nicht." Während Christa Wolf zunehmend desillusioniert die Debatte um Volker Brauns "Hinze-Kunze-Roman" im "Neuen Deutschland" verfolgt: "Gerade nehmen sie Volkern auseinander. Anarchismus wieder mal, und das ist noch das mindeste. Nur dass man sich keinen Kopf mehr darum macht. Was ist eigentlich noch ernst?" Manchmal hat es den Anschein, als würde Wolf ihre Freundin im selbst gewählten Exil "am Rande der Welt und des Meeres" im schleswig-holsteinischen Tielenhemme beneiden.

Immer wieder mahnt Sarah Kirsch ihre Freundin dazu, Berlin zu entfliehen und mehr Zeit im Sommerhaus in Woserin zu verbringen, wo die Wolfs, nachdem ihr Häuschen in Neu Meteln abgebrannt ist, ein altes Pfarrhaus ausgebaut haben. Christa Wolf quittiert das prompt, indem sie ihren nächsten Brief mit "Liebe Provinzsarah" eröffnet. Unter einem geteilten Himmel sitzen sie und schicken einander Grüße. Warnen sich vor aufziehenden Unwettern und geben sich Gartentipps. Die Zucchini hätten schon zehn Zentimeter lange Früchte, schreibt Christa Wolf, und sie hätte bei dem warmen Wind heute schon drei Waschmaschinen getrocknet. Sarah Kirsch hingegen berichtet, wie sie beim Tod ihres Esels mehr geheult hätte als bei dem des Vaters. Manchmal wirkt es fast absurd, wie geerdet sich die beiden berühmten Schriftstellerinnen geben. Immer aber dominiert ein gegenseitiges Wohlwollen, eine enge Verbundenheit.

Bis zur Wende. "Nun leben wir bald wieder in einem Lande, ist das nicht komisch? Jetzt könnte ich leicht weggehen, aber wohin?", heißt es in Christa Wolfs Brief 1990. Das alles sei zehn bis 20 Jahre zu spät gekommen, wie sie findet. Trotzdem ist sie in allen Medien präsent. Als ihre Erzählung "Was bleibt" in der westdeutschen Presse den Literaturstreit auslöst und die moralische Integrität der Schriftstellerin in Zweifel gezogen wird, kommt es zum Bruch. Zwar beschwört sie in ihren Briefen Sarah Kirsch, sie solle "nicht alles glauben", was jetzt über sie geschrieben werde. "Ja nun dringt das Leichengift, das von der Zersetzung dieser Gesellschaft kommt, überall ein und zerstört den Rest." Doch die Stasi-Vorwürfe und Christa Wolfs Umgang damit lassen Sarah Kirsch verstummen. Im Juni 1990 schreibt sie Gerhard Wolf und gibt ihrer Enttäuschung Ausdruck: "Meinst Du wirklich, man könnte ganz normal quatschen wenn man sich träfe? Ich hab manchmal ne wilde Wut doch im Balg. Und Christa soll mal 1 Jahr in der Versenkung verschwinden und lieber was Anständiges schreiben."

Christa Wolf wiederum hätte sich in dieser schweren Zeit "über ein Wort" von Sarah Kirsch gefreut, wie sie schreibt. "Ich möchte nicht, dass wir vielleicht durch ein Missverständnis noch mehr auseinandergetrieben werden." Aber die Verletzungen sitzen zu tief. "Hoffentlich kannste die Politik auch mal wieder dahin rücken wo sie hingehört, diesz wünsche ich sehr doch von Herzen, sonst ist es kaum möglich zu schreiben", heißt es in ihrem letzten Brief an Christa Wolf im Dezember 1990. Noch einmal schreibt sie 1992 an Gerhard Wolf, um klarzustellen, dass nicht sie das Gerücht streuen würde, Gerhard sei IM gewesen. "So viel so gut so schlecht. Es tut mir leid wenn alles so hübsch grausam verfahren nun ist, ich hab aber nix in die Welt gesetzt, keine Urheberin bin ich, diesz solltest Du dennoch erfahren. So viel also. Auweia!" Mit diesen Worten endet die fast 30-jährige Korrespondenz.

Sarah Kirsch/Christa Wolf: "Der Briefwechsel". Suhrkamp, 440 Seiten, 32 Euro