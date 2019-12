DPA

Lenzerheide (dpa) Die Norwegerin Therese Johaug setzt zum Start der Tour de Ski im Skilanglauf die Maßstäbe, ihr Landsmann Johannes Klaebo musste sich nur dem Russen Sergej Ustjugow geschlagen geben.

Der Weltcup-Führenden Johaug gelang im Massenstartrennen über zehn Kilometer im Schweizer Lenzerheide ein Start-Ziel-Sieg. Nach 28:12,1 Minuten setzte sie sich im freien Stil vor Heidi Weng (ebenfalls Norwegen/12,3 Sekunden zurück) durch. Ustjugow lag bei den Herren nach 15 Kilometern in 33:19,1 Minuten 4,0 Sekunden vor dem im Saisonklassement vorn liegenden Klaebo und seinem zeitgleichen Landsmann Alexander Bolschunow.

Jonas Dobler (Traunstein), der zuletzt in Davos mit einem zehnten Platz auf der gleichen Distanz auf sich aufmerksam gemacht hatte, hielt gut mit und kam mit 10,6 Sekunden Rückstand auf den 13. Rang. "Das Ergebnis bestätigt, dass er zur erweiterten Weltspitze gehört. Von den Top 3 ist er aber noch ein gutes Stück entfernt", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder in der ARD.

Beste deutsche Athletinnen waren in der zweiten Verfolgergruppe Victoria Carl (Zella-Mehlis/43,3 Sekunden zurück) und Katharina Hennig (Oberwiesenthal/43,6) auf den Rängen zwölf und 13. "Damit können wir sehr zufrieden sein", sagte Schlickenrieder.

Die 31-jährige Johaug dominierte eindruckvoll. Für Schlickenrieder ist die zehnmalige Weltmeisterin die hohe Favoritin auf den Gesamtsieg: "Sie ist prädestiniert für Mehretappenrennen." Am Sonntag stehen in Lenzerheide Sprints in der freien Technik auf dem Programm. Die Finalläufe beginnen um 11.20 (Damen) und 11.35 Uhr (Herren). Weitere Stationen sind die italienischen Orte Toblach und Val di Fiemme, wo die siebenteilige Serie am 5. Januar mit der insgesamt 100. Tour-Etappe auf der Alpe Cermis endet.