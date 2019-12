dpa

Berlin (dpa) Bei einem Feuer in einer Wohnung in Lichterfelde ist ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Der Brand war nach ersten Erkenntnissen am Samstagmittag in der Erdgeschoss-Wohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. In der Brandwohnung fanden sie den Toten sowie einen schwer verletzten Mann. Er wurde vor Ort versorgt und kam in ein Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, wurde zunächst nicht bekannt.

Beim Eintreffen war die Feuerwehr von mehreren eingeschlossenen Personen ausgegangen.

Aus dem Mehrfamilienhaus brachten die Einsatzkräfte 16 weitere Menschen in Sicherheit, darunter vier Kinder. Verletzt wurde von ihnen niemand. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Rund 110 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich im Einsatz. Die Brandursache werde nun ermittelt, hieß es. Wo genau in der Wohnung das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.