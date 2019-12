Henriette Brendler

Fürstenwalde (MOZ) Von der Taufe bis zur Beerdigung – 28 Jahre lang hat Jörg Hemmerling das Gemeindeleben im Fürstenwalder Dom St. Marien, in fünf umliegenden Dörfern und dem Kirchenkreis geprägt. Diesen Sonntag, um 14 Uhr, wird er im Fürstenwalder St.-Marien-Dom in den Ruhestand verabschiedet.

Zurücklehnen steht für Jörg Hemmerling in der vergangenen Woche und in den kommenden Tagen jedoch noch nicht auf dem Plan: Wenige Tage vor Weihnachten läuft der Pfarrer mit prüfendem Blick durch den Dom in Fürstenwalde. Der geschmückte Weihnachtsbaum steht noch neben dem Altar, die Requisiten für das Krippenspiel liegen in der alten Sakristei bereit. Noch drei Weihnachtsgottesdienste und einer zu Silvester liegen zu diesem Zeitpunkt vor ihm, dann wird der 65-Jährige Schlüssel und Siegel abgeben und offiziell entpflichtet.

Wechsel in die Spreestadt 1991

"Es sind seit einem Jahr täglich kleine Abschiede, bei jedem Fest und jeder Veranstaltung, die zum letzten Mal an der Reihe ist", sagt er und lacht. Aber er möge den Trubel der Adventszeit, weil im Dezember eine schöne Stimmung zwischen den Menschen herrsche. "Es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, denn so haben wir einst auch angefangen", erinnert er sich. Wir, das sind seine Frau Cornelia und ihre beiden damals noch kleinen Söhne. Der Wechsel in die Spreestadt geschah vor allem, weil die beiden gern in einer Gemeinde zusammenarbeiten wollten.

An die Ankunft in Fürstenwalde kann sich der Pfarrer noch genau erinnern. Sie seien am 1. November 1991 mit dem Umzugswagen bei Superintendent Günter Kuhn vorgefahren, um dort zu hören, dass die Neubauwohnung in der Wassergasse noch nicht freigegeben war. "Die Kuhns waren unkompliziert. Wir durften 14 Tage zu viert bei ihnen im Kinderzimmer wohnen."

Jörg Hemmerling hat in 28 Jahren viel bewegt: An der Gründung der evangelischen Grundschule in Rauen hat er mitgewirkt, die Seniorenkreise gestaltet, sich in der Jugendarbeit engagiert, die Christen im Dom, in Trebus, Beerfelde, Neuendorf, Molkenberg und Jänickendorf betreut und mit seiner Frau, der Gemeindepädagogin, die Kinderbibelwoche aus der Taufe gehoben. Außerdem ist er Vorsitzender im Haushaltsausschuss des Kirchenkreises.

Auch der Aufbau der Evangelischen Erwachsenenbildung ist sein Werk und die Veranstaltungsreihe "Treff im Dom". "Ich fand es schon immer reizvoll, in den öffentlichen Raum hineinzuwirken. Zu diesen Veranstaltungen und in die Kirche kann jeder kommen", betont er.

Jörg Hemmerling, 1954 in Brieskow-Finkenheerd geboren, stammt aus einer Pfarrer-Dynastie, die bis zum Urgroßvater zurückreicht. Der Berufsweg schien somit programmiert, denn der Pfarrerssohn wuchs in Frankfurt (Oder) in direkter Nachbarschaft des Evangelischen Krankenhauses Lutherstift auf, das 25 Jahre lang von seinem Vater geleitet wurde. "Wir waren eine Schwester und vier Brüder, drei von uns sind Pfarrer geworden", erzählt der Fürstenwalder. Die Berufe Förster oder Tierarzt hätte er sich allerdings auch vorstellen können.

Nach dem Studium am Sprachenkonvikt Berlin und dem Vikariat in Eulo (Forst) trat er seine erste Pfarrstelle in Frankfurt (Oder) an und wechselte 1987 nach Fürstenwerder bei Prenzlau. Dann folgte Fürstenwalde. "Ich habe die Arbeit auf den Dörfern und im Dom gleichermaßen geliebt. Ich mag es, dass ich so viele Menschen kennengelernt und durch das Leben begleitet habe", resümiert der Theologe.

Per Rad Brandenburg erkunden

Pläne für den Ruhestand hat Jörg Hemmerling übrigens schon geschmiedet: Er möchte sein altes Hobby, die Imkerei, aufleben lassen, seine Kinder und Enkel besuchen und mit dem Fahrrad Brandenburg erkunden. Ganz von der Arbeit kann er dann aber doch nicht lassen: Die nächste Kinderbibelwoche wird er wie gehabt in den Winterferien gemeinsam mit seiner Frau und vielen Helfern gestalten.