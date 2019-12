Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Nach Oranienburg fahren wieder ein IC und ICE, bei Grünheide tut sich Großes in Sachen Wirtschaftsförderung, mit dem Flughafen Schönefeld geht die Entwicklungsachse auch in den Südwesten. Aber wo bleibt der Barnim?

Wichtige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Bildung und Kommunalpolitik fühlen das Land Richtung Uckermark und Oderland vernachlässigt. Für Barnims Landrat Daniel Kurth heißt es: "Damit die Leute sich nicht abgehängt fühlen, darf man sie nicht abhängen. Das hat der Bundespräsident vor einer Weile einmal gesagt. Deshalb müssen wir uns um das Gefühl der Menschen sorgen."

Deshalb, so der Eberswalder, habe besonders Vorrang, Angebote zu unterbreiten, die das Leben tagtäglich verbessern. "Ich gehe nicht davon aus, dass jemand vorsätzlich den Barnim abhängt, aber dass die Menschen sich so fühlen, kann ich verstehen", sagt Kurth im Gespräch mit dieser Zeitung. "Meiner Frau geht es genauso, sie muss jeden Tag in unberechenbarer Zeit nach Berlin." Ob in der Bahn oder auf der voll gestauten Straße, das sei tagtäglich ein Ärgernis mit Folgewirkungen. "Das zieht viel nach sich", sagt der SPD-Politiker.

Ein Landrat oder ein Minister könnten unmittelbar an diesem Zustand nichts ändern, "aber wir müssen Brücken bauen, wir müssen schon jetzt weiterdenken". So seien Planungen für ein zweites Gleis oder Oberleitungen im Raum Röntgental bis Bernau nötig. "Wir müssen schneller werden", stellt Daniel Kurth fest und schaut auf seine Verwaltung, aber auch alle anderen mit Planungen befassten Kommunen und Büros. "Eigentlich brauchen wir ein Beschleunigungsministerium", blickt er in die Zukunft. Jede Planung müsse in der Hälfte der kalkulierten Zeit vorangebracht werden. "Weil wir zu langsam sind, deshalb verzweifeln die Menschen", resümiert er.

Weniger diskutieren ist der Plan

Seit mehr als 20 Jahren würde über die B167 neu diskutiert, dafür habe niemand Verständnis. "Die Leute wollen nicht jeden Morgen im Stau in Blumberg stehen", obwohl es eine Lösung für die B158 gibt. "Hier können wir nicht länger diskutieren, allen kann man da nicht immer alles recht tun." Bestimmte Gleisbaumaßnahmen seien schon jetzt zu realisieren. In Biesenthal müsse das Ausweichgleis wieder in Betrieb gehen. "Mehr Züge kriegen wir nicht auf die Strecke, aber wir fangen schon mal an, das Gleis wieder ans Netz zu nehmen. Das dauert allein fünf Jahre", nennt Kurth Pläne.

In der Wirtschaftsentwicklung sieht er diese Reserven nicht so. "Die Wito und unsere Unternehmer stellen seit vielen Jahren unter Beweis, was sie können. Durch die Wirtschaftskrisen sind wir gut gekommen, weil wir viele kleine Betriebe haben. Finow Automotive oder Weber Motoren drücken da natürlich, sind aber auch abhängig vom Automobil-Markt", macht der 45-Jährige deutlich. Ein großflächiger Standort sei im Barnim nicht mehr verfügbar mit den Dimensionen, die Tesla bräuchte. "Da muss man das Lokalherz auch mal ausschalten", mahnt er zu Besonnenheit.

Kanal bis Heidekrautbahn

"Im Moment kämpfen wir eher um Fachkräfte", stellt der Landrat klar. Zu den großen Infrastrukturvorhaben unternimmt Kurth monatlich ein Telefonat oder schreibt an Ministerien. "Wir erinnern jeden an den Barnim, da können Sie sicher sein", bleibt er optimistisch. "Von Kanalausbau bis Heidekrautbahn und Verdichtung der S-Bahn nehme ich regelmäßig zur Hand."

Oftmals fehle die Abstimmung unter den Behörden, kritisiert Daniel Kurth. "Alle haben Baupläne und Geld, auf dem Berliner Ring oder an den Bahnbrücken wird mächtig gebaut", blickt er auf die Sorgenkinder des Alltäglichen. "Wer dann noch Breitband einbuddeln will, wird verständnislos angeschaut", sagt Kurth, der sich dennoch massiv für eine bessere Erschließung einsetzt.