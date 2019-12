Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Geschichte ist nicht erfunden: Als die zweigeschossigen Neubauten der Angermünder Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) Ende der 1950er-Jahre am Sportplatz entstanden, war da zunächst ein großer Lehmberg. Es rutschte und schmatzte. Und da zwar die Häuser fertig wurden, die eigentlichen Bürgersteige und Straßen aber wie stets auf sich warten ließen, wechselten die Leute in alten Buden unten am Sportplatzberg ihre Schuhe, um durch den Modder zu kommen.

Daran erinnert sich Anneliese Lünser bis heute. Mit ihrer Familie konnte sie damals – aus Neukünkendorf kommend – eine nagelneue zweieinhalb Zimmer große Wohnung in Empfang nehmen. Sie ist all die Jahre in der Kamieth-Straße geblieben, kennt hier die meisten Leute, auch deren Kinder. Der Garten lag nicht weit weg.

Der kleine Kiez hat seine eigene Geschichte und zeigt bis jetzt, dass eine Genossenschaft mehr Verbindung schaffen kann als nur die zwischen Mieter und Vermieter. Die Nachbarn wissen, wer hier an welcher Krankheit leidet, wer Blumen zum Geburtstag bekommt, sie gehen zu Silvester mit Sektflasche von Tür zu Tür. "Das ist praktisch meine Heimat geworden", sagt Anneliese Lünser.

Geboren ist sie in Hinterpommern. Als junges Mädchen findet sie Anstellung in einer Pension in Heringsdorf. Auch ihr Mann stammt aus der Heimat. Mitten im Krieg kommen die beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter. Als das Dritte Reich 1945 untergeht, landet ihr Flüchtlingstreck ausgerechnet mitten zwischen den Fronten im Kessel von Halbe. Die Zivilisten verstecken sich in einem Keller. Anneliese Lünser sieht schon die Panzerfaust, die ein Soldat durchs Fenster schiebt. Da geben sich die Insassen verzweifelt zu erkennen.

Auf dem Rückweg zu Fuß in die Uckermark nimmt die junge Frau einen Kinderwagen, der einfach stehen geblieben ist, und macht sich auf den Heimweg. Geschlafen wird heimlich in Scheunen, um möglichen Vergewaltigungen zu entgehen. "Wir haben schon was miterlebt", sagt die 100-Jährige.

Verbunden mit der Eisenbahn

Ihre Familie ist eine typische Eisenbahnergemeinde. Ihr Mann, schon vor langer Zeit verstorben, arbeitete auf dem Angermünder Bahnhof. Weitere Verwandte haben der Bahn viele Jahre die Treue gehalten. Der Enkel bis heute. Anneliese Lünser hat gelegentlich ausgeholfen im Dienstleistungsbetrieb der Stadt, in der Warenannahme oder im Fotolabor. Deshalb ist die Rente schmal. Sie reicht für die anderthalb Zimmer am anderen Ende der Kamieth-Straße.

Auf dem Sofa liegen selbst gefertigte Kissen, Zeichen früherer Handarbeit. Das Essen kocht sie bis jetzt selbst. Ansonsten hilft die Volkssolidarität im Haushalt. Die Party an ihrem heutigen Geburtstag haben die Kinder organisiert. Was aber ist das Geheimrezept, um bis in die 100 so fit zu bleiben? Anneliese Lünser zuckt die Schultern: "Ich habe nie gedacht, dass ich das erreiche."