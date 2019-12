Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Als Burkhard Horn vor 30 Jahren die Entscheidung traf, für die Stadtverordnetenversammlung zu kandidieren, dachte er nicht daran, einmal Bürgermeister seines Geburtsortes zu werden. Es habe ihn auch nicht dazu gedrängt, sagt er rückblickend. Vielmehr waren es die Werneuchener, die ihn als Rathauschef wollten. Nur schimpfen war Horns Sache nie und sich vor der Verantwortung wegducken schon gar nicht. Also bewarb sich Horn um das höchste Amt der Kommune, war kurz ehrenamtlicher und dann 16 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister von Werneuchen. Bei den Kommunalwahlen im Mai kandidierte er nicht mehr.

Eine persönliche Bilanz will der scheidende Verwaltungsleiter zum Abschied nicht ziehen. "Alles, was in meiner Amtszeit geschehen ist, ist das Ergebnis der Arbeit und der Beschlüsse der Stadtverordneten und der Verwaltung", sagt Horn bescheiden. Doch zwei Dinge, für manche vielleicht eher belanglos, hätte es ohne den 61-Jährigen wohl nicht gegeben: Die seit mehr als zehn Jahren veranstaltete Kinderdisko und die Einrichtung des Bürgerbüros im Rathaus. Einen Wunsch, und das wurmt den scheidenden Bürgermeister noch immer, konnte er dem Nachwuchs nicht erfüllen – eine Skateranlage wurde nie gebaut.

Große Illusionen hatte Horn in seinem Amt nie. Dennoch musste er mit der Zeit feststellen, dass "die größten Anforderungen an einen Bürgermeister darin bestehen, auf eigene Wünsche weitestgehend zu verzichten". Außerdem sollte man jede Bürgerin und jeden Bürger gleich behandeln. "Das geht nur, wenn man die bestehenden Gesetze einhält, selbst wenn man die getroffenen Regelungen nicht immer für sozial gerecht empfindet", so Horn. Als Beispiel nennt er die Erschließungsmaßnahmen im Straßenbau. Dort erkenne man die eigene Ohnmacht, die durchaus auch zur Resignation führen könne.

Begegnungen mit Menschen

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die glücklich machen – auch einen Verwaltungsmenschen. So meldete sich der verloren beziehungsweise totgeglaubte Sohn seines ehemaligen Klassenlehrers wegen seines Amtes bei Horn. Der Kontakt zur Mutter konnte hergestellt werden, die Beiden leben nun auf einer spanischen Insel. "Dafür hat es sich gelohnt, Bürgermeister zu sein." Stolz ist Horn auch darauf, dass in seiner Amtszeit die getroffenen Verabredungen und Verpflichtungen mit den ehemaligen Gemeinden im Zusammenhang mit ihrer Zwangseingemeindung in die Stadt Werneuchen eingehalten und umgesetzt wurden. Sichtbarste Beispiele seien die Modernisierung der Dorfgemeinschaftshäuser in Hirschfelde und Schönfeld und der Radweg zwischen Weesow und Werneuchen.

Die vielen Begegnungen mit den Menschen auf Dorf- und Vereinsfesten, bei Weihnachtsfeiern und Feuerwehrversammlungen haben Horn immer Spaß gemacht. Nicht selten habe man bei diesen Gelegenheiten schon Lösungen für Probleme finden können, so der 61-Jährige. Das Schreiben von Artikeln, Berichten und Reden lag dem scheidenden Bürgermeister dagegen weniger, wie er heute bekennt.

Die in den vergangenen Jahren zunehmend von Zynismus, Sarkasmus und Arroganz geprägten Diskussionen und Auseinandersetzungen haben Horn zugesetzt und dürften wohl auch zur Entscheidung beigetragen haben, nicht erneut für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. "Ich wünsche mir, dass wir es nicht zulassen, dass Menschen – aus welchen Gründen auch immer – ausgegrenzt werden", sagt er.

Sein Heimatort, so die Hoffnung, möge auch in 20, 30 und 40 Jahren frei nach Theodor Fontane ein "kleines sauberes Ackerstädtchen" sein. Aber Horn beklagt auch, dass viele Neubürger Werneuchen eher als ihren "Schlafort" betrachten, der aber auch alle gewünschten Dienstleistungen vorhalte. Die Mitgliederzahlen in den Vereinen, bei der Feuerwehr oder im Ehrenamt stiegen kaum. "Man sollte nicht vergessen, dass es gerade auch der ländliche Charme ist, der Werneuchen so liebenswert macht", findet Horn.

Ein neuer Terminkalender ist gekauft, für die Zeit nach dem aktiven Berufsleben hat sich der Werneuchener viel vorgenommen. Einige Einrichtungen wie der Hort, die Grundschule oder auch der Jugendtreff fragten bereits an, ob er sie unterstützen könne. Und dann sind da noch das große Brandenburg und die Metropole Berlin. "Ich werde die Region erkunden und das mit Bus, Bahn und Fahrrad". Schon am 2. Januar könnte das Abenteuer beginnen.

Wenn Burkhard Horn in diesen Tagen sein Rathauszimmer aufräumt, sich von Mitarbeitern verabschiedet und auf seine Tätigkeit zurückblickt, erfüllt ihn dies mit Stolz. "Es war eine Ehre für unsere Familie, denn Bürgermeister zu sein war auch immer ein Familienunternehmen".