Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Am Neujahrsmorgen, 1. Januar 2020, fällt um 10.00 Uhr am Ferchesarer Weg in Rathenow der Startschuss zum traditionellen Neujahrs- und Pfannkuchenlauf der Laufgruppe Bünger. Der sportliche Brauch, das neue Jahr ohne jeden Stress und Leistungsdruck mit Gleichgesinnten zu begrüßen, lebt nun bereits seit über vier Jahrzehnten und hat dennoch nichts von seiner Faszination eingebüßt.