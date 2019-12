dpa

Beelitz (dpa) Bei einem Scheunenbrand in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ist offensichtlich erheblicher Sachschaden entstanden.

Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer am Samstagabend beschädigt, wie das Lagezentrum in Potsdam am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr fuhr mit einem großen Aufgebot in den Ortsteil Rieben und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am frühen Morgen zunächst noch unklar.