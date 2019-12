Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Gründung einer Bürgerstiftung regte kürzlich Jürgen Tschirch aus Paretz an. Er ist zwar Stadtverordnetenvorsteher und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ketzin/Havel, betonte aber, dass eine solche Stiftung sowohl von der Stadt als auch von den Parteien unabhängig agieren würde. Die Stiftung könnte Bildung und Kultur, aber auch den Sport, die Jugend, die Altenhilfe und den Landschafts- und Denkmalschutz in Ketzin/Havel finanziell fördern. "Mir liegt aber gleichfalls das Wohl hilfsbedürftiger Menschen am Herzen. Auch hier könnte die Ketziner Bürgerstiftung finanzielle Unterstützung gewähren", sagte Tschirch. Er verstehe sich als Initiator und würde auch selbst mitarbeiten, so seine Aussage.

Das Vermögen der Stiftung würde aus den Einlagen der Stifter stammen, es werde nicht verteilt, erläuterte er. Die Mittel für die finanzielle Unterstützung der genannten gesellschaftlichen Aktivitäten kämen aus den Erträgen des Stiftungsvermögens. In der gegenwärtigen Niedrigzinsphase wären solche allerdings nicht zu erwirtschaften. Deshalb sieht Jürgen Tschirch den zweiten möglichen Weg im Einwerben von Spenden, und zwar von Betrieben ebenso wie von Privatpersonen und allen, die in der Stiftung aktiv sind. Das könnten Stifter aus allen Orten der Bundesrepublik sein, meinte er und betonte gleichzeitig, dass finanzielle Unterstützungsleistungen nur an Institutionen und Personen in Ketzin/Havel gewährt werden, die Ortsteile eingeschlossen. Andere Kommunen hätten bereits gute Erfahrungen mit einer Bürgerstiftung gesammelt.

Die Stiftung würde durch einen Vorstand geführt. Zusätzlich gäbe es ein Kuratorium, das ein- oder zweimal im Jahr über die Verwendung der Mittel entscheidet. Das alles wäre ehrenamtliche Arbeit, so dass die Mittel vollständig den Stiftungszwecken dienen würden, garantiert der Initiator. Dafür werde ein eigenes Stiftungskonto eingerichtet. Wie Tschirch informierte, habe er in ersten Gesprächen viel Zustimmung erfahren. Dazu gehörten die Ortsvorsteher in den Ortsteilen ebenso wie der Ketziner Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden. Auch einige Betriebe und Privatpersonen hätten erfreulicherweise ihre Spendenbereitschaft für eine Bürgerstiftung signalisiert.

Wer die Initiative von Jürgen Tschirch zur Gründung einer Bürgerstiftung unterstützen möchte, kann ihn unter seiner Mailadresse juergentschirch@online.de oder telefonisch unter 01738926428 erreichen.