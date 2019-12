Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Nahezu fünf Jahrzehnte lang prägte sie die Storkower Singgemeinschaft. Wer an den Chor denkt, der denkt auch sofort an Inka Hettfleisch. Zwei Tage vor Heiligabend ist sie im Alter von 76 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Das hat der Vorsitzende der Singgemeinschaft, Mario Döhring, bestätigt. "Die Singgemeinschaft war ihr Kind. Ihr Wirken war von Beständigkeit geprägt und von dem Willen, immer das Beste herauszuholen", sagt Döhring, der vor zwei Jahren Inka Hettfleisch als Vereinsvorsitzender nachfolgte.

Die Storkowerin, die bis zu ihrer Pensionierung in ihrer Heimatstadt als Musiklehrerin wirkte, war 1970 eines der Gründungsmitglieder der Singgemeinschaft. Von Beginn an übernahm sie dort als Chorleiterin die entscheidende Rolle und behielt diese, bis sie vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Die Funktion der Chorleiterin übernahm Anja Nowatzeck, mittlerweile leitet Kay Klatt das Ensemble. Als Sängerin blieb Inka Hettfleisch aktiv, noch bis kurz vor ihrem Tod nahm sie an den wöchentlichen Proben im Feuerwehrgerätehaus teil. Vorübergehend leitete sie in Storkow außer der Singgemeinschaft auch noch einen Kinderchor.

Bronzemedaille bei Olympiade

Dem Wirken von Inka Hettfleisch zu verdanken ist auch das deutsch-polnische Chorprojekt Amicale. Im Jahr 2008 reiste diese internationale Sängergruppe zur Chor-Olympiade ins österreichische Graz – und kehrte mit einer Bronzemedaille im Gepäck zurück. "Inka Hettfleisch hatte immer einen hohen Anspruch an die Sängerinnen und Sänger und hat sich auch selber nie geschont. Mit Mittelmäßigkeit gab sie sich nie zufrieden", schildert Döhring.

Bekannt wurde Inka Hettfleisch für ihre Arbeit weit über die Region hinaus. Die Staatskanzlei des Landes Brandenburg ehrte sie im November 2014 als "Ehrenamtlerin des Monats". Und die Freundschaft der Storkower Sänger mit ihren Amicale-Kollegen aus Szamocin besteht fort.