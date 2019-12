Bernhard Schwiete

Alt Stahnsdorf (MOZ) Am 6. Januar beginnen vorbereitende Maßnahmen für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt von Alt Stahnsdorf. Dieser Termin wird angekündigt in einer Mitteilung des Landkreises Oder-Spree, die von der Stadt Storkow veröffentlicht worden ist. Tags darauf, am 7. Januar, findet demnach eine Einwohnerversammlung statt, bei der die betroffenen Anwohner über Details des Bauablaufes informiert werden. Beginn ist um 18 Uhr im Gemeindezentrum.

Laut der Mitteilung sollen die eigentlichen Bauarbeiten am 13. Januar beginnen. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, hänge von der Witterung ab. Erneuert wird dann nicht nur der Straßenkörper. Es entstehen auch neue Grundstückszufahrten und eine Entwässerungsleitung. Die Ortsdurchfahrt muss dafür gesperrt werden. Aufgeteilt wird das Projekt in zwei Bauabschnitte. Dadurch solle die einseitige Zufahrt in den Ort jederzeit möglich sein, heißt es – je nach Baufortschritt entweder aus Richtung Kummersdorf oder aus Richtung Neu Stahnsdorf.

Der Landkreis erhält für das Vorhaben Fördermittel von der EU in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro aus dem brandenburgisch-polnischen Programm Interreg. Ursprünglich war von der Stadt Storkow auch vorgesehen, einen Gehweg zu errichten. Nachdem zunächst der Alt Stahnsdorfer Ortsbeirat aus Furcht vor den Ausbaubeiträgen für die Anwohner dagegen votierte, lehnte auch die Stadtverordnetenversammlung dies ab.