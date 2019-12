MOZ

Der neue Taycan ist durch kurze Überhänge und sportliche Proportionen geprägt. In der Frontansicht wirkt der Porsche breit und flach, am Heck bestimmt die kräftige Schulterpartie der hinteren Kotflügel das Erscheinungsbild. Der Porsche-Schriftzug besteht aus dreidimensional gestalteten Glasbuchstaben.

Ausstattung

Das Infotainmentsystem verfügt über einen Zugang zu Apple Music. Eine Vorlesefunktion ist ebenfalls an Bord und bringt die Passagiere auf den neuesten Nachrichtenstand. Das gesamte System lässt sich über die Sprachsteuerung bedienen. Zur Sicherheit trägt zum Beispiel der Spurwechselassistent bei. Für Fahrten bei Nacht gibt es den Nachtsichtassistenten mit Infrarotkamera. Der Parkvorgang wird durch eine Rundumsicht-Funktion unterstützt.

Motor

Erstmalig ist in einem Porsche ein Elektroantrieb verbaut. Der E-Motor leistet dauerhaft 625 PS. Kurzeitig können bis zu 761 PS abgerufen werden. Damit beschleunigt der Taycan in höchstens vier Sekunden auf Tempo 100, bei 260 Kilometern in der Stunde ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Laut Hersteller kommt der elektrische Schwabe bis zu 370 Kilometer weit.

Fazit

Mit dem Taycan möchte Porsche beweisen, dass auch ein Elektroantrieb sportlich sein kann. Der Preis: ab 105 607 Euro.(pr/tgu)