Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine tolle Anerkennung und Wertschätzung seiner Arbeit sei das, freut sich Hans-Jörg Laurisch, Vorsitzender der Frankfurter Fanfarengarde. Hinter ihm liegen anstrengende Wochen. "Im Herbst hatten wir zwischen 20 und 30 Auftritte, zum Beispiel bei Martinsumzügen, in Kitas, unser Jahreskonzert und eine Konzertreise durch Ungarn und Polen. Das war toll!" In der ungarischen Stadt Zakopane habe die Fanfarengarde in der Fußgängerzone gespielt. "Plötzlich blieben immer mehr Leute stehen und haben geklatscht – ein Erlebnis, das in Erinnerung bleiben wird."

Für das kommende Jahr sind schon neue Projekte in Planung. Die Concert Band des Vereins hat sich für den Deutschen Orchesterwettbewerb qualifiziert, der im Mai in Bonn stattfindet. Außerdem wurde ein deutsch-polnisches Natur-Tonorchester gegründet, in dem die besten Musiker beider Länder spielen sollen. Das Konzept sei bislang einzigartig in der Blasmusik.

Musikalische Bildung

Eine Fanfare ist eine Trompete ohne Mundstück, die, begleitet von Trommeln, traditionell bei Umzügen und Paraden, das heißt im Gehen gespielt wird. Der Ursprung liegt in der Militärmusik. Heute gehe es aber in erster Linie darum, "dass Kinder gemeinsam musizieren", sagt Laurisch. Die Fanfarengarde habe den pä-dagogischen Anspruch, Kinder musikalisch zu bilden, auch solche aus weniger privilegierten Familien. Dafür geben er und sein Team an Ausbildenden nicht nur Unterricht für die etwa 200 Mitglieder des Vereins, sondern auch Workshops an Schulen.

Hans-Jörg Laurisch habe selbst in der Schule mit dem Trompete spielen angefangen und eine Band gegründet. "Wir sind durch den Spreewald gezogen und haben Mukke gemacht", erinnert er. 1975 kam Laurisch für eine Elektronik-Ausbildung beim Halbleiterwerk nach Frankfurt, und zur Fanfarengarde, wie viele andere, weil die in der DDR eine Alternative zur "Gesellschaft für Sport und Technik" war. Damals trat sie vor allem bei Aufmärschen und bei Festen wie zum 1. Mai auf. Schon 1979, mit gerade mal 20 Jahren, wurde Laurisch Vorsitzender, studierte Orchesterleitung und beschloss, dass die Mitglieder, die bis dahin nur nach Gehör spielten, im Noten lesen ausgebildet werden sollten.

Nach der Wende wurde die Garde zum Verein und für ihren Chef schuf die Stadt als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme die Leitungsstelle, die Laurisch bis heute inne hat. Für ihn ist das allerdings viel mehr als ein Job. Bis zu 50 Stunden verbringe er jede Woche mit der Organisation der Musikstunden, Auftritte, Wettbewerbe und Fahrten. "Ohne sein Engagement nach der Wende gäbe es heute wohl keine Fanfarengarde mehr, die international Erfolge feiern könnte", schreibt Kornela Ehrenberg dem Stadtboten, die für Laurisch als Frankfurter des Jahres gestimmt hat. Außerdem ist dem Garde-Chef wichtig, den Kindern Werte und Erfolgserlebnisse zu vermitteln. "Sie lernen, dass sie üben und pünktlich sein müssen, aber auch, dass sie stolz auf sich sein können. Und dass wir ein weltoffener, grenzübergreifender Verein sind."

Kulturzentrum geplant

Für die Zukunft der Fanfarengarde wünscht Laurisch sich Investitionen in ihr Haus in der Robert-Havemann-Straße 5, ein ehemaliges Stasi-Gebäude, das der Verein seit 1995 bei der Wohnungswirtschaft anmietet. In das sanierungsbedürftige Gebäude habe es schon hinein geregnet. Es soll renoviert und zu einem Kulturzentrum werden. Auch der rote Sessel, den er für die Wahl zum Frankfurter des Jahres 2019 geschenkt bekommt, wird hier seinen Platz finden.

Am Freitag, 17. Januar lädt die Fanfarengarde um 18 Uhr zu einem Neujahrsempfang in die Robert-Havemann-Straße 5 ein, in dem das musikalische Programm 2020 vorgestellt wird.