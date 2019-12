Annette Herold

Rüdersdorf (MOZ) Zum 1. Januar erhöht die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH (SRS) nach fünf Jahren einzelne Fahrpreise. Neu ist, dass es künftig auch einen gemeinsamen Tarif mit der Woltersdorfer Straßenbahn gibt, so dass auch Woltersdorfer Nutzer künftig beim Kauf von zehn Fahrkarten gegenüber dem Einzelfahrschein zehn Prozent sparen können. Das Angebot der Kurzstrecke für 90 Cent für vier Stationen in Woltersdorf bleibt erhalten, wie die SRS am Freitag mitteilte.

Bereits gekaufte Fahrscheine behalten laut SRS noch 14 Tage ihre Gültigkeit und können zudem binnen 14 Tagen umgetauscht werden.