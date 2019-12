MOZ

Strausberg (MOZ) Vergessener Kochtopfverursacht Kleinbrand

In der Nacht auf Sonnabend hat in der Strausberger Parkstraße eine Mieterin vergessen, den Kochtopf mit Essen vom Herd zu nehmen und diesen abzuschalten. Bei dem folgenden Kleinbrand wurde die Frau verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. In der Wohnung wurde der Herd beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Sachschaden: 800 Euro.

Toaster löstBrand aus

Am Samstagnachmittag ist Neuenhagener im Puschkin-Weg ein Toaster in Flammen aufgegangen, weil er auf einem eingeschalteten Herd stand. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt. Trotz leichter Schäden in Höhe von rund 500 Euro bleibt die Wohnung bewohnbar.