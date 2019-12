MOZ

Alt Tucheband (MOZ) Am Samstagabend hat sich in einem Wohnhaus in der Golzower Straße ein brennender Adventskranz insgesamt entzündet.

Durch eine aufmerksame Nachbarin konnte der entstandene Kleinbrand schnell gelöscht werden. Nach dem Durchlüften konnte die Bewohnerin wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.