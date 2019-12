Stefan Csevi

Schwedt Am Wochenende kontrollieren Zollbeamte an der polnischen Grenze in Schwedt, ob Silvesterknaller polnischen Ursprungs mit zu hoher Sprengkraft unrechtmäßig eingeführt werden.

Ein großer Teil der ausländischen Pyrotechnik wird in Deutschland als zu gefährlich eingestuft und ist daher verboten. Am Sonnabend war der offizielle Start des Feuerwerkverkaufs im deutschen Einzelhandel, doch nicht alle Verkaufsketten beteiligen sich daran.