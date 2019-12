MOZ

Erkner (MOZ) Zwei Männer haben am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Erkner ein Fahrrad entwendet. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Duo bei der Tat und rief die Polizei.

Die alarmierten Beamten fanden die Täter mit Fahrrad schließlich in der Nähe des Tatorts, meldete die Polizeidirektion Ost am Sonntag. Die Polizisten überprüften die Papiere der Männer. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 45 und 40 Jahren handelt, die in Grünheide wohnen. Beide wurden nach der Identitätsfeststellung wieder entlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige und stellten das Fahrrad sicher.