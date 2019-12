MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus Am Klingetal in eingebrochen. Im Erdgeschoß durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Handys. Eine Anzeige wurde von den Beamten aufgenommen sowie die Spuren gesichert.