Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Deutsche Post verschließt auch in diesem Jahr über den Jahreswechsel viele ihrer Briefkästen. In Eisenhüttenstadt sind zum Beispiel die Einwurfschlitze der beiden Briefkästen vor der Postfiliale in der Poststraße mit stabilen Sperren aus Metall gesichert worden.

Damit soll verhindert werden, dass Silvesterböller in die Briefkästen geworfen werden. In den vergangenen Jahren waren deutschlandweit viele Briefkästen durch Explosionen von Silvesterknallern schwer beschädigt worden. Briefe und Postkarten können in der Filiale abgegeben werden.