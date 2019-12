Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer noch in diesem Jahr für seine Reisen mit Bahn und Bus das Brandenburg-Berlin-Ticket nutzen möchte, sollte das Ticket nicht über die App der Deutschen Bahn kaufen.

Denn obwohl das Ticket noch bis Jahresende 29 Euro kostet, verlangt die Deutsche Bahn dafür über ihre App bereits den neuen Preis von 33 Euro. Dieser gilt aber erst ab dem 1. Januar 2020. Kunden, die die Fahrkarte über die Bahn-App kaufen, zahlen also seit Tagen dafür vier Euro zu viel.

Über die Internetseite www.community.bahn.de hat die Deutsche Bahn am Sonnabend auf entsprechende kritische Hinweise ihrer Kunden reagiert. Der Preis in der App stimme nicht, der Fehler bestehe bis zum 1. Januar, heißt es in der Antwort. Und: Wer das Ticket über die App zu teuer gekauft habe, könne sich das zu viel gezahlte Geld über den Kundendialog der Bahn zurückholen.

An den Fahrscheinautomaten auf den Bahnhöfen können die Tickets nach wie vor zum Preis von 29 Euro gekauft werden.