Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt aus Frankfurt (Oder) tanzt in seiner Partei gern aus der Reihe – diesmal beim Thema Tempo 130 auf deutschen Autobahnen. "Ich werde am Freitag vor dem Frankfurter Oderturm Aufkleber mit dem Aufruf: Freiweillig 130! verteilen", sagte er unserer Zeitung an Sonntag.

Sein Anliegen sei zwar keine gesetzliche Regelung zur Geschwindigkeitsbeschränkung; die wird von der Mehrheit der Abgeordneten des Bundestag bisher abgelehnt. Er wolle jedoch "allen, die mehr als 130 fahren, ein schlechtes Gewissen machen und sie moralisch an den Pranger stellen", so Patzelt.

Die Debatte um das Tempolimit ist neu entbrannt, seit der SPD-Parteitag unter den neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Anfang des Monata eine Begrenzung auf 130 Stundenkilometer verlangte. Im Oktober hatten Union und SPD im Bundestag noch einen von den Grünen gestellten Antrag für das Tempolimit abgelehnt.

"Ich bereue längst, dass ich mich damals nur enthalten habe und glaube, dass mindestens 20 Mitglieder meiner Fraktion ähnlich denken", sagte Patzelt gestern. Der 72-Jährige räumte ein, "dass ich selbst gern schnell Auto fahre", sein Rekord liege bei 200 km/h "Inzwischen ist mir aber die Umwelt lieber und ich fühle mich auch in Verantwortung gegenüber meinen elf Enkeln, für die ich keine Umwelt-Sau sein will". Mit dieser Bemerkung spielte der Politiker auf eine Debatte an, die sich am Wochenende zum Lied eines Kinderchores des Westdeutschen Rundfunks (WDR) entwickelt hatte.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat am Wochenende vorgeschlagen, durch ein unabhängiges Gutachten Klarheit über die Wirkung eines möglichen Tempolimits zu schaffen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov würde mehr als die Hälfte der Bevölkerung (56,5 Prozent) ein Tempolimit begrüßen. Bisher gibt es auf 70 Prozent aller Autobahnen keine Beschränkung.