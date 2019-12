Erfahrungen der Polizei

Laut Statistik der Polizei gab es 2018 in Birkenwerder 45 Fahrraddiebstähle, die zur Anzeige gebracht wurden. Bis November 2019 waren es neun Anzeigen, antwortet Dörte Röhrs auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Die Polizeiinspektion Oberhavel hatte bis zur Anfrage keine Kenntnis über eine solche existierende Fahrradwache. Aus vorliegenden Erkenntnissen sind seit Juni 2019 drei Personen in rotierenden Schichten als arbeitsmarktpolitische Maßnahme (sog. 1-Euro-Job) am Bahnhof Birkenwerder mit Warnwesten eingesetzt. Neben der Vermeidung von Diebstahlshandlungen sollen die Mitarbeiter auf die neue überdachte Radabstellanlage für Radfahrer am Bahnhof hinweisen, um die Gehwege wieder umfänglich für Fußgänger nutzbar zu machen.

Wie können sich Radler schützen? Die Polizei bietet an, das Fahrrad mit einer speziellen Codierungs-Nummer zu versehen, um eine personenbezogene Zuordnung nach einer Diebstahlshandlung vornehmen zu können. Es wird geraten, das Fahrrad nicht alleinig an sich selbst, sondern immer an einem festen Gegenstand anzuschließen. Das Schloss sollte hierbei eine höchstmögliche Widerstandsklasse bieten.

Bei einer Codierung wird mittels eines Graviergerätes eine Nummer an einer geeigneten Stelle eingestanzt, im Allgemeinem erfolgt dies am Stützrohr des Fahrradrahmens. Diese Nummer ist speziell auf den Fahrradeigentümer abgestimmt und gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades. Ein Straftäter wird mit dieser Nummer nichts anfangen können.

Die Gravur beinhaltet einen Eingriff in die Substanz des Fahrrades. Dieser ist geringfügig und führt nach Erfahrungen der Polizei nicht zur Minderung der Gebrauchseigenschaften des Rades. die Daten werden nach der Codierung in keiner anderen Art und Weise weiter verwendet oder an Dritte weitergegeben.⇥cd