Thomas Berger

Müncheberg Als sich die Runde im kleineren Maßstab im September erstmals traf, war zunächst Rassismus das prägende Thema des Austauschs. Alltagsrassismus auf der Straße oder bei Besorgungen im Supermarkt, institutioneller Rassismus im Umgang mit Behörden und anderen Institutionen. Was damals auf großen Flipchart-Zetteln zusammengetragen wurde, hat Heike Krüger an diesem Tag nochmals an die Wand geheftet.

Es ist ein Treffen unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen im Müncheberger Begegnungsraum "Thälmanns". Und die Geflüchteten aus der örtlichen Gemeinschaftsunterkunft, die ursprüngliche Runde, haben Gäste: Eine Gruppe ist aus dem Kunersdorfer Heim angereist, von den Begleitern gefahren wegen fehlender direkter Busanbindung. Im erweiterten gemütlichen Kreis geht es nun um Austausch – von teils ähnlichen Problemen, aber auch von Ideen, Plänen, Kleinprojekten.

Der erste Gedanke, interessierte Bewohner aus der Gemeinschaftsunterkunft zusammenzuholen, sei bereits im Februar/März in der Vorbereitungsphase für das Toleranzfestival #wannwennnichtjetzt entstanden, erinnerte Sozialarbeiterin Heike Krüger, die zusammen mit dem Coach Christian Raschke schließlich einen Projektantrag für Zuschüsse vom Land geschrieben und Anfang September bewilligt bekommen hat.

Etwa 40 Interessierte lockte der Aufruf zum ersten Treffen an. "Einfach mal rauskommen und Kontakt zu anderen knüpfen", das sei ihre Motivation gewesen, blickte beispielsweise die aus dem Iran stammende Zehran zurück. Ähnlich ging es Tarek aus dem Sudan, der nun seit einem Jahr hier ist: "Inzwischen ist diese Runde fast zu einer kleinen Familie geworden", schwärmt er. Sich zu vernetzen, sei auch angesichts bestimmter Vorfälle wie jüngst mit Polizisten im Sozialamt des Landkreises wichtig, findet der junge Mann.

Er gehört zu jenen, die aus den nun regelmäßigen Donnerstagstreffen eigene Aktivitäten entfalten wollen. Computerkurse für die anderen Heimbewohner schweben ihm ebenso vor wie Umweltaktionen. Im Gebäude gegenüber, wo ein leerstehendes Ladenlokal schon mal temporäre Ausstellungsstätte war, soll ein kleines Computerkabinett eingerichtet werden, setzt Christian Raschke hinzu. Zehran wiederum hat die Idee, für andere junge Frauen mit Kindern einen Treff mit Spiel- und Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Ein Spielzimmer fehlt in der Gemeinschaftsunterkunft.

Auf diverse Probleme wurde von dem Team auch in einem Gespräch mit der Heimleitung im Beisein von Bürgermeisterin Uta Barkusky, Pfarrerin Inge Clausonet von der Willkommensinitiative und der Migrationsbeauftragten des Kreises hingewiesen, wie einige der Anwesenden erzählen. Tarek nennt die nicht ausreichenden Kochmöglichkeiten in der für so viele Menschen zu kleinen Küche. Ein echtes Problembewusstsein dafür habe man bei der Heimleitung bisher nicht erzeugen können. Christian Raschke verweist auf Anwesenheits- und Postkontrollen sowie unberechtigtes Zimmerbetreten, was alles Verletzungen von Grundrechten darstelle – deshalb dränge man jetzt darauf, gemeinsam eine Hausordnung zu erarbeiten.

Probleme auch in Kunersdorf

Manche Probleme ähneln sich in verschiedenen Heimen, über ein Spielzimmer für Familien mit Kindern verfüge auch Kunersdorf nicht, wie die Gäste von dort berichteten. Ein generelles Problem seien auch die fehlende Internetverbindung und die Lage am äußersten Ortsrand: "Wir fühlen uns abgeschoben."

Reich aufgetafelt wurde beim jüngsten Treffen, alles gekocht von Bush Saifallah. Der Sudanese hat, bevor er weiter nach Deutschland floh, über ein Jahrzehnt in Israel gelebt, dort auch 65 Menschen im gastronomischen Bereich ausgebildet und seinem Chef bei mehreren Restauranteröffnungen zur Seite gestanden. Auch er möchte mit seinen Talenten an Topf und Pfanne etwas zu mehr Miteinander beitragen, regelmäßig zu einem kulinarischen Treff einladen. Ein Name für dieses Projekt wird noch gesucht, Vorschläge wie Toleranz-Café machten schon mal die Runde.