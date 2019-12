Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Unbekannte sind zwischen dem 24. und 28. Dezember in das Motorradclubhaus in der Berliner Chaussee in Kremmen eingebrochen. Die Täter, die durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten gelangten, erbeuteten mehrere Spirituosen sowie zwei Fernseher. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1 500 Euro.