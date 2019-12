dpa

Berlin (dpa) Mit 180 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 80 ist ein Motorradfahrer auf der Autobahn 113 in Berlin-Johannisthal an einer Zivilstreife der Polizei vorbeigerast - ein Polizist verhinderte den anschließenden Fluchtversuch an einer roten Ampel.

Die Beamten waren dem 27-Jährigen zunächst von der Autobahn gefolgt, bis dieser an einer Straßenkreuzung bei Rot halten musste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als einer der Beamten ausstieg, um den Mann zu kontrollieren, legte dieser den Gang seines Motorrads ein und versuchte, davon zu fahren. Der Polizist packte zu und konnte das Fahrzeug festhalten, woraufhin der Fahrer das Gleichgewicht verlor und mit dem Motorrad zur Seite kippte. Einen Führerschein besaß der 27-Jährige nicht. Die Polizei ließ ihn schließlich nach dem Vorfall am Samstag ziehen - sein Motorrad behielt sie da.