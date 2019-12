as

Frankfurt Ihren allerersten Auftritt in Frankfurt hatten sie 2011 vor maximal 80 Leuten. Vor vier Jahren waren sie dann als Vorband der Toten Hosen in der Stadt – "und wir haben uns echt in die Hosen geschissen vor Angst", erinnerte sich Frontmann Jan "Monchi" Gorkow am Freitagabend zum Auftakt. Seitdem hat seine Band Feine Sahne Fischfilet deutlich an bundesweiter Bekanntheit zugelegt und füllt längst selbst große Hallen. Der Auftritt in der Frankfurter Messehalle war für die sechsköpfige Punkband aus Rostock der vorletzte Auftritt ihrer Tour "Wir haben immer noch uns!" – und sie schien von Beginn an entschlossen, nochmal eine große Party zu zelebrieren. Und angesichts der gut aufgelegten Bläser, viel Druck vom Schlagzeug, den gewohnt eingängigen Rhythmen plus lustiger Einlagen wie ein Gummiboot zum Klettern ließ sich das Publikum nicht lange bitten.

Verlässlich politisch war das Ganze trotzdem – Energiebündel Monchi holte Mitstreiter der Organisation Iuventa auf die Bühne, die sich für Seenotrettung im Mittelmeer engagiert, berichtete von einem Hilfstransport nach Syrien, auf dem er selbst kurz nach einem Selbstmordanschlag auf Tote und Verletzte traf, und erzählte die Geschichte hinter dem Song "Angst frisst Seele auf", der einer Linken-Politikerin in Thüringen gewidmet ist, die von Rechtsradikalen angegriffen wurde und Morddrohungen erhält. Zuspruch gab es auch für "tolle Leute in Frankfurt und Brandenburg", die sich gegen rechtes Gedankengut zur Wehr setzen. Nach insgesamt dreieinhalb Stunden im Mix aus älteren Songs und Stücken der aktuellen Platte "Sturm & Dreck" und mehreren Zugaben trennten sich gut 3500 Fans und Combo – sichtlich verschwitzt, erschöpft und glücklich.