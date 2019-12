Was für eine Schönheit: 96 von 100 Punkten erhielt das Zwergwyandotten-Huhn, orangen gebändert. © Foto: Thomas Pilz

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Mehr als ein gut eingespieltes Team sind die Akteure des Granseer Kleintierzüchtervereins. Wie eine große Familie schaffen sie während ihrer Leistungsschau in der alten Feuerwache jene Atmosphäre, die Hunderte Besucher am Wochenende wieder einmal auskosten konnten, herzlich und höflich.

Ob Fachfrau- oder -mann, passionierter Tierfreund oder von Natur aus neugierig: Die Schaulustigen kamen auf ihre Kosten. Wichtigstes Indiz dafür: Grundsätzlich stilles Staunen überwog bei der Veranstaltung, in das mitunter nur das leise Gackern, Gurren oder Mümmeln der faszinierenden "Stars" platzte. Es verwunderte daher nicht, dass Andreas Feindura, der Rönnebecker Chef des Vereins, und sein Stellvertreter Jürgen Engel zufrieden waren mit der Resonanz. Auch wenn sich die leise Hoffnung nicht erfüllte, Heerscharen von Einheimischen würden "ihnen die Bude einrennen".

Gute Kooperation

Grundsätzlich sei man inzwischen weg von dieser Vorstellung, betont Andreas Feindura. Dennoch sei es dringend notwendig, wegen der Nachwuchssorgen, weiter von sich reden und auf das "wunderschöne Hobby" öffentlich aufmerksam zu machen, erklärt Feindura, der als ehrenamtlicher Lokalpolitiker seit Jahren aktiv ist. "So wie ich als Ortsvorsteher einen Haufen Kleinarbeit im Hintergrund für das Dorf zu bewältigen habe, ist es auch in Vorbereitung einer Tierschau", erläutert der 58-Jährige und schmunzelt. Viel Rennerei gebe es und viel Schreibkram. "Aber zum Glück können wir Kleintierzüchter von einer guten Kooperation mit der Stadt Gransee und der Amtsverwaltung profitieren", sagt Feindura.

Logisch, dass die Stippvisite bei der Schau fest eingeplant war im Terminkalender des Bürgermeister, Mario Gruschinske (SPD), und in dem von Amtsdirektor Frank Stege. Die beiden eröffneten die Schau, betrachteten die Züchtungen interessiert und fachsimpelten mit den Ausstellern. Teilnehmer der Visite war übrigens der Stadtverordnete Peter Gogol (SPD): "Ich hatte mal früher weiße Neuseeländer." Was das sei? "Rassekaninchen heißen so", lachte Gogol.

Gruschinske betonte, er sei ja in einer dörflichen Umgebung aufgewachsen, da wurden Tiere lediglich zum wirtschaftlichen Nutzen gehalten. Umso mehr staune er über die Vielfalt der Züchtungen. Frank Stege betonte, es sei unbedingt wertzuschätzen, was die Aussteller leisten.

Junge Leute Mangelware

Was Feindura gerne gehört haben dürfte, zumal man in diesen schwierigen Zeiten ohne gemeinsames Handeln nicht mehr überleben könne, betont er. 17 Mitglieder hat der Verein zurzeit, rechnet Jürgen Engel vor. Es mangele eindeutig an jungen Leuten, die das Hobby fortführen. Die Mangelerscheinung, beklagt auch im Handwerk und bei anderen Vereinen, tritt nach Feinduras Worten ebenso bei anderen Kleintierzuchtvereinen auf. "Deshalb kooperieren wir auch mit denen und werden sicher eines Tages sogar fusionieren", wagt er eine Prognose. Paradox dabei: Das große öffentliche Interesse bewies, Tierliebe steht hoch im Kurs.