Yvonne Jennerjahn

Neuruppin (dpa) Mein Metier besteht darin, bis in alle Ewigkeit hinein ‚märkische Wanderungen‘ zu schreiben", so hat der Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898) einst sein eigenes Schaffen kommentiert. Auch im brandenburgischen Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Dichters haben sie eine prominente Rolle gespielt. Doch das Fontanejahr, das nun zu Ende geht, hat auch gezeigt: Sein Werk war weitaus vielfältiger als die "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" und "Der Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland". Das Jubiläumsjahr hat den Schriftsteller und seine Romane, Balladen, Reportagen in die Gegenwart geholt.

Fontane habe sich als ein Autor erwiesen, dessen "literarischer Blick auf die Gesellschaft, auf soziale Rollen, auf menschliche Konflikte und Sehnsüchte" weiter aktuell sei, sagt der Literaturwissenschaftler und Leiter des Theodor-Fontane-Archivs an der Universität Potsdam, Peer Trilcke. Der Schriftsteller, der am 30. Dezember 1819 als Apothekersohn in Neuruppin geboren wurde und am 20. September 1898 in Berlin starb, schaffe es, "weiterhin etwas bei den Menschen auszulösen", sagt Trilcke: "Neugier, auch Irritationen, eigene kritische Fragen und vor allem Lust an Literatur."

"Wir sind in diesem Jahr schlicht überrannt worden", so beschreibt Trilcke die vergangenen Monate: "Es war unglaublich lebendig." Das Fontane-Archiv stehe nun vor der Herausforderung, den "großen Erfolg des Jubiläumsjahrs nachhaltig zu gestalten".

In den aktuellen Forschungen habe sich Fontane "auf einnehmende Weise" als ein "sehr intelligenter Sprachkünstler" gezeigt, betont der Wissenschaftler. In den kommenden Jahren müsse es nun darum gehen, den Kriegsberichterstatter und Journalisten "noch genauer in den Blick zu nehmen". Fontane, der viele Jahre für verschiedene Zeitungen gearbeitet und unter anderem über den Deutsch-Französischen Krieg berichtet hat, habe eine "prekäre Schriftstellerexistenz" geführt und stehe damit auch für einen "sehr zeitgenössischen Typus des Medienarbeiters".

Im Jubiläumsjahr haben sich in Brandenburg unzählige Ausstellungen und andere Kulturangebote mit Fontane befasst. Rund 350 000 Besucher wurden bei den Veranstaltungen der Reihe "Kulturland Brandenburg" zum Fontanejahr gezählt. Das Themenjahr habe gezeigt, dass der Schriftsteller "kein verstaubter Klassiker" sei, betont Kurt Winkler von der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte. Fontane sei "als äußerst kreativer Schreiber und als Trendsetter der Brandenburg-Begeisterung" zu erleben gewesen.

Für die Fontane-Ausstellung im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte wurden zahlreiche historische Objekte zusammengetragen, von denen Fontane einige selbst besessen oder gesehen hat. Ein dickes Schulheft, in dem er als Elfjähriger mündlichen Unterrichtsstoff nacherzählt, sein Reliefglobus, sein Schreibtischstuhl, Tintenfass und Brieföffner sind zu sehen. Und ein paar der 67 erhaltenen Notizbücher Fontanes wurden dort als "mobile Wissensspeicher" vorgestellt. Auch Kunst und Inventar aus Kirchen, über die sich Fontane einst kritisch ausgelassen hatte, wurden beigesteuert. Drei Pfarrerporträts aus der evangelischen Kirchengemeinde Etzin, das Gröbener Kirchenbuch und eine Landsturmfahne aus der Schmöckwitzer Kirche sind darunter. "Was hier so niederdrückend wirkte, war die melancholische Abwesenheit alles Freien und Selbstständigen", schrieb Fontane einst über die Kirche von Schmöckwitz: "Die Armut kann poetisch sein, die Armseligkeit nie."

In Fontanes Geburtsstadt hat die zweite zentrale Ausstellung des brandenburgischen Jubiläumsjahres Fontanes Wortschöpfungen zum Thema gemacht, Wörter wie "Zärtlichkeitsallüren" oder "Weltverbesserungsleidenschaft". Die Touristen- und Übernachtungszahlen in Neuruppin und im Ruppiner Land sind um rund zehn Prozent gestiegen. Das Fontanejahr habe Neuruppin "viele gute Schlagzeilen und Aufmerksamkeit als Kulturstadt gebracht", sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde: "Damit hoffe ich auf Wiederholungsbesuche."

In der Stadt gibt es seit 2019 ein multimedial ergänztes Hinweissystem zu Fontaneorten. Ein neues "Escape Room"-Spiel und eine Stadterkundung sollen auch weiterhin angeboten werden. Jugendliche hätten im Jubiläumsjahr bei einem Gamesprojekt mit Computerspielen den Fontanekosmos entdecken können, sagt Golde: "Ich glaube, dass es gelungen ist, ihn gegenwartsbezogen zu vermitteln."