Christina Tilmann

Potsdam (MOZ) Wer "Effi Briest" schon als Schullektüre blöd fand, wird auch jetzt nicht überzeugt worden sein. Schlicht unverständlich ist, dass die Fontane-Festlichkeiten, soweit sie sich mit dem Romanwerk beschäftigten, wieder nicht über Effi hinauskamen. Von Siegfried Matthus’ "Effi"-Oper in Cottbus über Frank Matthus’ "Effi in der Unterwelt" auf dem Schulplatz in Neuruppin bis zur Leitausstellung im Museum, die die Personenbezüge in Fontanes berühmtesten Roman statistisch untersuchte – Effi allerorten. Und keine Spur von Lene Nimptsch, Melanie van der Straaten oder der schönen Melusine. Wer so traktiert wird, ist auch mit Fontane-Games nicht zu gewinnen.

Dafür gab es jede Menge reale Frauen. Auch bei Fontane hat die Forschung im 21. Jahrhundert mit Macht die Rolle der Frauen beim Werden des Dichters entdeckt. Sei es als Vorbild wie Elisabeth von Ardenne, die die Vorlage für Effi Briest lieferte, als Rechercheurin vor Ort wie Freundin Mathilde von Rohr, Schwester Elise oder Tochter Martha, oder vor allem als lebenslange Sparring-Partnerin und Mitautorin eines hinreißenden Briefwechsels wie Ehefrau Emilie. Wie überhaupt der Briefautor Fontane zur großen Entdeckung des Jubiläumsjahrs zählen darf – ein vielschichtiger, streitbarer Charakter, der zwischen Anpassung und Freiheitsdrang laviert.

Doch der Hauptgewinner ist Brandenburg. Bewusst hatte das Land 2019 alles auf die Karte Fontane gesetzt und die Feierlichkeiten mit zwei Millionen Euro unterstützt. Während Berlin als Wohn- und Lebensmittelpunkt Fontanes sich mit einer kleinen Ausstellung im Stadtmuseum begnügte und ansonsten auf das vermeintlich modernere Bauhaus-Jubiläum setzte, nutzte Brandenburg den großen Sohn zur neuen Identitätsfindung im Wahljahr.

Insbesondere kleinereOrte haben profitiert: das letzte Wohnhaus des Vaters in Schiffmühle, das sich über eine neue Dauerausstellung freut, oder der Flecken Karwe bei Neuruppin, der dank des Engagements Krafft von dem Knesebecks die familiären Wurzeln mit Fontane zur Ortschronik kurzschließt. Fontane-Forscherin Gabriele Radecke und Autor Robert Rauh haben in einer Vielzahl von Artikeln und Veröffentlichungen überall nach Fontane-Spuren gesucht. Zuletzt hatte sich Fabian Hinrichs in einem fünfteiligen rbb-Dokumentarfilm von Johannes Unger sehr lässig und kenntnisreich auf Spurensuche gemacht. Der Spaß an solchen Entdeckungen wird bleiben – als eine Facette des heutigen Brandenburgs. Es ist nicht die schlechteste.