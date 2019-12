Jürgen Rammelt

Rheinsberg Mit zwei Vorstellungen hat die die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz zum diesjährigen Weihnachtsfest das Märchen "Das kalte Herz" auf die Bühne des Schlosstheaters in Rheinsberg gebracht. Dazu konnte die Musikkultur Rheinsberg gGmbH als Gastgeber am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Tag danach insgesamt über 400 Besucher begrüßen.

Zahlreiche Eltern und Großeltern hatten die Gelegenheit genutzt, mit ihren Kindern und Enkeln die Vorstellungen zu besuchen. Die Akteure der Deutschen Tanzkompanie, die bereits mehrfach in Rheinsberg mit Märchenaufführungen für Furore sorgten, zeigten auch diesmal eine beeindruckende Performance. Es war die Geschichte des armen Köhlers Munk, der um des Erfolges willen sein Herz verkaufte und es nur mit viel Glück und List am Ende wiederbekommt.

Wilhelm Hauff, der selbst von 1802 bis 1827 lebte, stellt in seinem Märchen die Frage, wie man leben sollte. Wie kann man den sogenannten "deutschen Tugenden" - Tüchtigkeit, Fleiß, Pünktlichkeit - entsprechen und zugleich ein guter Mensch bleiben? Neben dem Köhler Peter (Esteban Alejandro Barias Garrido), sind dessen Frau Lisbeth (Mai Förster), ein Glasmännlein (Alicia Altea Mallor Hoya) und Axel Rothe als Holländermichel die tragenden Personen der Handlung. Oliver Hohlfeld inszenierte das 1827 erschienene Märchen von Wilhelm Hauff für die Bühne. Die Choreografie übernahm Lars Scheibner, der künstlerische Leiter der Tanzkompanie. Die Ausstattung entwarf Robert Pflanz.