Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Geradezu überwältigt von der großen Zahl der Sänger zeigte sich Bozena Bytomska-Kohllöffel. "Das sind ja doppelt so viele wie im vergangenen Jahr", freute sie sich. Sie hatte das zweite Weihnachtssingen mit Uwe Siebert, Sprecher der Oderbruch-Stiftung, am Sonnabend vor dem vierten Advent auf der Wriezener Freilichtbühne am Schützenplatz eröffnet. Die DRK-Kita "Freundschaft" startete mit den Liedern "Weckt den Weihnachtsmann" und "Ja heute wird gebacken" den Reigen der Vorsänger. Uwe Siebert projizierte mithilfe eines Beamers den Liedtext auf eine große Leinwand, so dass die Zuschauer mitsingen konnten.

Beim zweiten Akt griff der Weihnachtsmann höchst persönlich zur Mundharmonika, auf der er "Morgen Kinder, wird’s was geben" und "Schöne, herrliche Weihnachtszeit" zum Besten gab.

Grundschulen im Gleichklang

Eine große Gruppe bildeten die Schüler Salvador-Allende-Grundschule sowie der Evangelischen Johanniter-Grundschule unter der Leitung der Lehrerinnen Petra Hoppe, Janette Batze und Annette Becker, die einen bunten Reigen bekannter Weihnachtslieder wie "Kling Glöckchen Klingeling" oder "O Tannenbaum" zu Gehör brachten. Nach einem erneuten musikalischen Einsatz des Weihnachtsmannes folgte die Wriezener Chorgemeinschaft unter der bewährten Leitung von Wolfgang Witing aus Hohenwutzen

Die Idee zum Weihnachtssingen war Ende vergangenen Jahres entstanden, als die Runde der Wriezener Freitagsfrauen bei einem Treffen überlegte, wie sie Geld für den Weltkindertag in Wriezen kommendes Jahr sammeln könnte. Da kam Bozena Bytomska-Kohllöffel die Idee, ob man in Wriezen nicht auch etwas machen könnte wie beim FC Union Berlin. Fans hatten sich dazu erstmals 2003 und damals noch heimlich im Stadion an der Alten Försterei getroffen. Seit 2014 werden aufgrund der großen Nachfrage Eintrittskarten verlauft. Doch die sind im Nu weg. Der Erlös kommt der Jugendarbeit von Union Berlin zugute. So ähmlich ist es im Oderbruch.

Unterstützt werden die Freitagsfrauen von der Oderbruch-Stiftung. Die Stadtverwaltung stellt kostenlos die Freilichtbühne zur Verfügung. Die neun Wriezener Freitagsfrauen, das sind Marlies Schmeißer, Brunhilde Eisele, Mandy Maurischat, Sandra Konrad, Bozena Bytomska-Kohllöffel, Rosemarie Hanke, Heike Dumke, Uta Hytra und Elke Kohllöffel werden mit dem Erlös aus dem Weihnachtssingen die aktuelle und die Veranstaltung im kommenden Jahr finanzieren und den Weltkinderkindertag in Wriezen unterstützen, kündigte Bozena Bytomska-Kohllöffel. Am Eingang zum Festgelände gab es am Stand der Freitagsfrauen ein große Spendenbox. Jeder Spender bekam eine Kerze. Aus der Zahl der Kerzen lässt sich schließen, dass viele Spenden eingegangen sind.

Teilnahme gehört zum guten Ton

"Wir sind Wriezener und es ist schön, mit den Kindern dabei zu sein", sagte Jenny Günther, deren Tochter die Evangelische Johanniter Grundschule besucht und auf der Bühne mitgesungen hat. So sahen es viele Wriezener, für die es nun zum guten Ton gehört, sich bei der Veranstaltung in die bürgerliche Gemeinschaft einzureihen.