Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Insgesamt 2 675 Teilnehmer und damit 215 Bildungsinteressierte mehr als 2018 (Stand 17. Dezember) belegten im zu Ende gehenden Jahr die Kurse der Kreisvolkshochschule (KVHS) Ostprignitz-Ruppin. 265 Kurse standen dabei zur Auswahl, in denen 6 587 Unterrichtseinheiten erteilt wurden. "Auch das ist eine Steigerung um 237 Einheiten und noch nicht das Endergebnis für 2019", erklärt Anke Unkenholt, Leiterin der KVHS, der Bibliothek und des Medienzentrums. Am stärksten nachgefragt sei weiterhin der Bereich Sprachen, in dem auch die meisten Unterrichtseinheiten erteilt wurden, berichtet die Fachfrau, die auf 90 Kursleiter zählen kann. 61 von ihnen sind Frauen und 29 Männer. Unkenholt ist froh, dass auch 2019 das Land Brandenburg die Arbeit der KVHS durch die Finanzierung der Grundversorgung mit einem festen Betrag unterstützte. So sei der Satz pro Unterrichtseinheit sogar von 22,20 Euro auf 32 Euro angehoben worden. "Damit geben wir uns aber noch nicht zufrieden, wir wollen 40 Euro", stellt die engagierte Leiterin der KVHS klar, die in Neuruppin sowie in Wittstock und Kyritz vertreten ist.

Im Januar 2020 feiert die Kreisvolkshochschule Ostprignitz-Ruppin, die am 10. Januar 1919 offiziell gegründet wurde, ihr 100-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung im Alten Gymnasium für geladene Gäste. Die öffentliche Feier, die anlässlich des 100. Geburtstages der Deutschen Volkshochschulen im Rahmen einer langen Nacht unter dem Motto "Zusammen leben, zusammenhalten" begangenen wurde, fand bereits im September statt. Mehrere Hundert Neugierige kamen damals in die Räumlichkeiten in der Alt Ruppiner Allee, um die Vielfalt der sechs Programmbereiche der KVHS kennenzulernen. Gegründet wurden 1919 in Deutschland hunderte solcher Schulen, nachdem die Förderung des Bildungswesens im Artikel 148 der Weimarer Verfassung festgeschrieben wurde. Heute gibt es deutschlandweit ein Netz von rund 900 Volkshochschulen.