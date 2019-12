OGA

Rheinsberg Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr sprach ein 40-jähriger Mann eine Gruppe Minderjähriger in der Rhinpassage in Rheinsberg an, weil diese Pyrotechnik auf den Parkplatz geworfen hatten. Dies sei nicht erlaubt, kritisierte der 40-Jährige. Daraufhin wurde er von der Gruppe beschimpft und beleidigt. Ein Jugendlicher kam sogar auf ihn zu, schlug ihn unvermittelt mit der Faust in das Gesicht und trat ihm mit dem Bein gegen die Hüfte, wodurch der 40-Jährige Schmerzen erlitt. Die Polizei konnte die Minderjährigen am Tatort nicht mehr ausfindig machen.