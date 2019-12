Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Einen so dicken Fisch wie Tesla konnte Hennigsdorf nicht an Land ziehen. Und dennoch: Auch 2019 wurden in der Stadt die Weichen dafür gestellt, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Laut Bürgermeister Thomas Günther (SPD) hat die Stadt in diesem Jahr drei Gewerbegrundstücke verkauft. Zwar ist noch nicht klar, ob dort bereits 2020 gebaut wird. Zumindest mittelfristig sind damit aber 90 Arbeitsplätze verbunden. Im florierenden Gewerbegebiet Nord werden die Flächen knapp.

Mit der dort stetig steigenden Zahl an Arbeitsplätzen verbindet der Bürgermeister ein Problem: "Bisher gibt es dorthin überhaupt keine Busverbindung. Die Herausforderung für die kommenden Jahre ist es, dort eine Mobilität zu organisieren." Dabei will Günther nicht nur auf klassische Buslinien, sondern auch auf neue Wege der Mobilität setzen. Eine Ausleihstation für E-Bikes am Bahnhof könnte dazu ebenso zählen wie ein Shuttle zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet, den dort ansässige Firmen organisieren.

Bezüglich des seit Jahren geplanten Baus des neuen Schwimmbades rechnet der Bürgermeister damit, dass die Aufträge im zweiten Halbjahr 2020 ausgeschrieben werden. "Dann sieht man anhand der Angebote, ob man die Kosten einhält", sagte er mit Verweis darauf, dass der Bau 25 Millionen Euro nicht überschreiten soll. Das Stadtoberhaupt ist sich nicht sicher, ob das gelingen wird. Auf die Frage, wie sicher er den Bau auf einer Skala von eins bis zehn eingruppiert, antwortete er: "Ich sage da mal: Sieben ist eine schöne Zahl."

Bei künftigen Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität schließt es der Bürgermeister nicht aus, dass sich die Stadt finanziell an den Kosten der Stadtwerke beteiligt. Damit reagiert er auf die massive Kritik an den Preiserhöhungen für Fernwärme, die das städtische Unternehmen Ende November verkündet hatte. Er lehnt es aber ab, dass die Stadt künftig die Preise stützt. Der diesbezüglich im Dezember gefasste Beschluss müsse einmalig bleiben.

