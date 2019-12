MOZ

Fürstenwalde An ausgewählten Glascontainerstellplätzen und auch an extra dafür ausgewiesene Standorten werden im Landkreis Oder-Spree ab 13. Januar die Weihnachtsbäume entsorgt. Die Bäume sollen an diesen Orten einfach abgelegt werden, teilte Martina Polster von der Öffentlichkeitsarbeit der KWU-Entsorgung mit. Eine Übersicht über die jeweiligen Abholtermine und Stellplätze gibt es im Abfall-Kompass 2020, den das Entsorgungsunternehmen in die Briefkästen gesteckt hat. Die Termine sind außerdem ab 2. Januar auf der KWU-Homepage zu finden, unter kwu-entsorgung.de.

Entsorgt werden nur Bäume, die komplett abgeschmückt sind. Sie dürfen eine maximale Länge von etwa zwei Metern nicht überschreiten. Größere Bäume sollten daher vor der Entsorgung zersägt werden, denn sie können aufgrund der eingesetzten Technik sonst nicht mitgenommen werden. Für eine sachgerechte Entsorgung des ausgedienten Weihnachtsbaums stehen zwei weitere Möglichkeiten zur Verfügung: die Eigenkompostierung im Garten oder die kostenlose Selbstanlieferung auf allen Wertstoffhöfen im Landkreis Oder-Spree.

Seit 2017 werden die Weihnachtsbäume nicht mehr im Rahmen der Restabfallentsorgung vorm Grundstück eingesammelt. Denn der Gesetzgeber hat über das Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegt, dass auch Weihnachtsbäume sortenrein einer hochwertigen Verwertung zuzuführen sind, informiert die KWU.